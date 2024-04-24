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Moondrop MIAD 01: Müzikseverler İçin Özel Tasarlanan Akıllı Telefon Tanıtıldı

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Ses tutkunları için özel olarak dizayn edilen akıllı telefon Moondrop MIAD 01 resmi olarak tanıtıldı. Ürünün, mobil sektörde taşları yerinden oynatması bekleniyor. Cihazın 4.4mm'lik bir jak çıkışı bulundurmasıyla dünyada bir ilki başardığı belirtiliyor. Moondrop MIAD 01, müzik tutkunlarına hitap edecek ve dengeli bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca 5G bağlantı desteği de sunan cihaz, uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor.

Ses tutkunları için özel olarak dizayn edilen akıllı telefon Moondrop MIAD 01 resmi olarak tanıtıldı. Yeni nesil bir ses yongasına sahip olacağı belirtilen ürünün, önümüzdeki dönemde mobil sektörde taşları yerinden oynatması bekleniyor. Bugüne dek hiçbir telefonda olmayan 4.4mm'lik bir jak çıkışı bulundurmasıyla da dünyada bir ilki başaran cihaz, oldukça niş bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Moondrop MIAD 01 müzikseverler için geliyor

Ayrıca telefonda ekstra 3.5mm'lik bir jak çıkışının da olduğunu belirtelim. Böylece 2 farklı kulaklık girişi ile tam uyumlu hale gelen cihaz, oldukça dengeli bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre bu jakları değişmeli olarak kullanabilmekte. Ürünün sahip olduğu özel işlemci sayesinde birçok Hi-Fi ses türüyle de tam entegre olacağı belirtiliyor. Ek olarak Moondrop MIAD 01, 5G bağlantı desteği de sunarak daha uzun bir kullanım ömrü vaat edecek.

Özellikle müzik tutkunlarının merakla beklediği cihazın, fiyatı hakkında şu an için kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak ürünün donanım anlamında emsalleriyle yarışacak bir seviyede olması umuluyor. Telefon istenen ilgiyi gördüğü takdirde ise, önümüzdeki dönemde müzik deneyimini temel alan birçok yeni cihazla karşılaşabiliriz. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

En az radyasyon yayan akıllı telefonlar belli oldu!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce müzik odaklı Moondrop MIAD 01 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Moondrop marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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