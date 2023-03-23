Milli Muharip Uçak taksi yaptı: İşte o anlar!

Türkiye'nin yerli savaş uçağı programı TF-X / MMU da son viraja girildi. Milli Muharip Uçak piste çıktı, motor çalıştırdı ve taksi yaptı.

Uzun zamandır beklenen yerli savaş uçağı TF-X/ MMU için sevindiren bir gelişme yaşandı. Bugün gündüz saatlerinde ortaya çıkan görsellere göre Milli Muharip Uçak önce piste çıktı, sonra motor çalıştırdı ve ardından taksi yaptı. Bugün de videosu paylaşıldı.

Milli Muharip Uçak piste çıktı ve taksi yaptı!

TUSAŞ, Hürkuş'un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde montaj süreci biten Hürjet prototipinin hangar dışına çıkarıldığı ve motor çalıştırdığı video paylaşıldı.

1?? Milli Muharip Uçak taksi testi 2?? Dünyanın en büyük 5. nesil savaş uçağı (Avantaj/Dezavantaj?) 3?? Prototipte F110/ Seri üretimde TEI yerli motor 4?? Hedef F-35 değil, F-22 5?? İlk uçuş: 2023 6?? Güncel teslim tarihi: 2025-2026 pic.twitter.com/ungRNXcnbP — M. Can AKA (@mcaka_17) March 22, 2023

Milli Muharip Uçak ise normal takvimde Hürjet'in 2 sene gerisinde gelecekti. Ancak TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil işlerin beklenenden hızlı ilerlediğini, uçuş kontrol sistemlerinden motora, hidroliklerden iniş takımlarına kadar neredeyse tüm parçaların en ufak sorun olmadan entegre edildiğini söyledi.

Bununla birlikte MMU için paylaşılan mevcut takvime göre ilk uçuş tarihi Ekim 2025 olarak gözüküyor olsa da 2023 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Daha sonra 22 Şubat'ta görselleri ve videosu paylaşılmasa da entegrasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra motor çalıştırdığı söylendi.

Nitekim bugün de savunma sanayii basını tarafından paylaşılan görsellerden de görebileceğiniz gibi, Milli Muharip Uçak önce piste çıktı, sonra motor çalıştırdı. Fakat henüz teker kesme ve ilk uçuş gibi aşamalara geçilmediğini belirtelim. Yine de 2023 içerisinde hem Hürjet hem de Milli Muharip Uçak için önemli gelişmeler yaşanacak.

MMU/ TF-X özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb (2x F110)

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler: ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Daha fazla hangarda tutamadılar: Hürjet de piste çıkıp taksi yaptı! [Video]

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Milli Muharip Uçak önce piste çıktı, sonra motor çalıştırdı ve taksi yaptı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TF-X/MMU yeni takvime uyarak 2023'te havalanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!