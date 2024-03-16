Üye Girişi
Haberler

Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing'e yönlendirmek için yeni reklamla göstermeye başladı

Güncelleme:

Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yönlendirmek için yeni reklamla göstermeye başladı. Kullanıcı raporlarına göre yazılım devi, Google Chrome'da varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmeyi öneren yeni bildirimler yayınlıyor.

Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yönlendirmek için yeni reklamla göstermeye başladı. Kullanıcı raporlarına göre yazılım devi, Google Chrome'da varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmeyi öneren yeni bildirimler yayınlıyor.

Windows kullanıcıları Chrome'da Bing ve Edge reklamları görüyor

Kullanıcılar son günlerde Windows 10 ve 11'de Bing ve Edge reklamları gördüğünü söylüyor. Başlıca Chrome'u hedef alan Microsoft, uygulamaya açılır pencereler ekliyor. Bu pencere tıkladığınızda ise Bing'i Chrome'da varsayılan tarayıcı olarak ayarlıyor.

Ancak açılır pencereler, birçok kullanıcıya kötü amaçlı yazılım gibi göründü. Bu yüzden kullanıcılar, bildirimlerin yasal olup olmadığından emin olamıyor. Ayrıca yüzlerce kişi bilgisayarına virüs girdiğini düşünerek harekete geçiyor.

13213212312

Microsoft, açılır pencerelerin "gerçek bir şirket girişimi" olduğunu doğruladı. Ayrıca bu pencereleri tek seferlik gösterdiğini söyleyerek Bing'i varsayılan arama motoru olarak ayarlanmasını istediğini söyledi. Şirket, seçime değer verdiğini ve uyarıların kapatılabileceğinin de altını çizdi.

Bu, Microsoft'un tartışma yaratan reklamlarını ilk kez göstermesi değil. Benzer reklamlar geçen yıl da yayınlanmış ve kullanıcı tepkisi nedeniyle durdurulmuştu. Yeniden başlatılan reklam bildirimleri, Edge ve Bing'e yönlendirmelerde bulunuyor.

Açılır pencereler, pek çok Chrome kullanıcısını rahatsız etmiş durumda. Microsoft'un sürpriz tarayıcı değişiklikleri ve izinsiz açılan bildirimleri nedeniyle eleştirildiğini de belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Chrome için gösterdiği Bing bildirimleri doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title