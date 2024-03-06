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Microsoft'un yeni modelleri Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 tanıtılıyor

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Microsoft, iş ve ticari müşterilere yönelik tasarlanan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerini tanıtacak. Surface Pro 10'da OLED ekran kullanılacakken, Surface Laptop 6'da daha ince ekran çerçeveleri ve modern tasarım özellikleri bulunacak. Cihazlar Intel ve ARM işlemcili seçeneklerle piyasaya sürülecek.

Microsoft, teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirketin bu ayın sonlarına doğru tanıtacağı Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modelleri, özellikle iş ve ticari müşterilere yönelik tasarlanmış. İşte çıkış tarihi ve özellikleri…

Microsoft Surface Pro 10: OLED'e geçiyor

Surface Pro 10, ticari modellerde ufak tefek donanım iyileştirmeleriyle gelse de, tüketici modelleri için büyük bir tasarım değişikliği bekleniyor. Ticari model, en yeni Intel işlemcileri ve tanıdık bir tasarımı barındırırken, tüketici modeli OLED ekrana geçiş yapacak.

Bu değişim, özellikle görsel kalite ve kullanıcı deneyimi açısından büyük bir adım olabilir. Surface Laptop 6'da ise daha önemli bir tasarım güncellemesi göze çarpıyor.

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Daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler, haptik dokunmatik yüzey ve iki USB-C ile bir USB-A portu bu modelin dikkat çeken özellikleri arasında. Bu yeniliklerle birlikte Surface Laptop 6, modern ve şık bir görünüme kavuşuyor.

Surface Pro 10 ve Laptop 6 için Intel ve ARM Seçenekleri

Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın Intel işlemcili varyantlarını Nisan ayında, ARM işlemcili versiyonlarını ise Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Her iki cihaz da, Windows 11'in AI destekli yeni özelliklerini barındıracak.

Microsoft, Windows 11'de geniş bir AI girişimiyle, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Yeni AI Explorer özelliği, PC'nizde yaptığınız her şeyi kataloglayarak, zaman çizelgesi üzerinden veya doğal dil kullanarak arama yapmanıza olanak tanıyacak.

Bu özellikler, Microsoft'un teknoloji ve kullanıcı deneyimi konusundaki yenilikçi yaklaşımını gösteriyor. Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın tasarım ve performans anlamında kullanıcılar üzerindeki etkisi merak konusu. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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