Microsoft'un Dall-E 2 destekli Bing Image Creator aracı, kullanıcılara metinden görsel oluşturma imkanı sunuyor ancak telif hakkı endişeleri nedeniyle bazı düzenlemelere gidildi. Disney kelimesi kısıtlandı ve kullanıcılar uyarılarla bilgilendiriliyor.

Microsoft'un Bing Image Creator Aracı Telif Hakkı Sorunlarına Neden Oluyor

Microsoft bir süre önce Dall-E 2 destekli Bing Image Creator aracını devreye aldı. Kullanıcılara metinden görsel oluşturma olanağı tanıyan bu hizmetin Microsoft'un başına bela olabileceği ifade edildi. Telif hakkı endişeleri nedeniyle bazı düzenlemelere gidildi.

Bing Image Creator'da Disney kelimesi neden kısıtlandı?

Son zamanlarda yüzlerce TikTok ve Instagram kullanıcısı, beklenmedik nesnelerden Disney ve Pixar tarzında posterler oluşturmaya başladı. Kimisi köpeğini bir süper kahramana dönüştürürken kimisi ise otomobilini Pixar posteri gibi tasarladı.

Bing Image Creator aracı, "Disney film posteri" gibi terimler sorulduğunda, Disney'in yazı tipini, renklerini ve tasarımlarını içeren görüntüler üretiyordu. Ayrıca Disney logosunu da görsellere koyarak fikri mülkiyet sorunlarını da gündeme getirdi.

123123123

Bu durum ise medya devinin dikkatini çekti. Raporlar, Disney'in Microsoft'u olası telif hakkı sorunları konusunda bilgilendirdiği bildirildi. Ardından Microsoft ise "Disney" terimini araçta kullanmayı yasakladı. Ayrıca kullanıcılara bu kelimenin politikalarına aykırı olduğunu belirten uyarılar gösterdi.

Şirket şu anda Bing Image Creator'da "Disney" ifadesini kullanmaya izin veriyor. Ancak Disney posteri gibi hazırlanan görsellerde kasıtlı olarak logoları ve yazı tiplerini okunmaz hale getiriyor. Hukuk uzmanları da Disney logosu gibi ticari markaların çoğaltılmasının ihlal teşkil edeceğinin altını çizdi.

Kullanıcılar, köpeklerini Disney posterine dönüşterek eğleniyor olsa da, telif hakkı ihlallerini beraberinde getiriyor. Microsoft ayrıca Image Creator ile üretilen içeriklerle ilgili telif hakkı şikayetlerini üstleneceğini ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.