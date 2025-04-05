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Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var

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Yazılım devi Microsoft AI'ın CEO'su Mustafa Süleyman şirketin 50. yıl dönümü partisinde konuşma yaparken bazı çalışanlar şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösterdi. Bill Gates'in de bulunduğu seyircilerin arasından gelen bir çalışan, "Yapay zekayı soykırım için kullanmayı bırakın Mustafa. Elinizde kan var. Tüm Microsoft'un elinde kan var. " diye bağırdı.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi ( Ceo ) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, şirketin İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesildi.

"MICROSOFT İSRAİL'E YAPAY ZEKA SİLAHLARI SATIYOR"

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve şirketin eski Ceo'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Ibtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." dedi.

Süleyman, kendinden utanması gerektiğini söyleyen ve sahneye kefiyesini fırlatan Aboussad'a, "İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum." cevabını verdi. Aboussad, sahneye kefiyesini fırlatması ardından güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

"HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN, İKİYÜZLÜSÜNÜZ"

Şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, aynı partide Gates, Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırdı. Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisi ile öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." ifadelerinin ardından dışarı çıkarıldı.

"HEPİMİZ SUÇ ORTAĞI OLUYORUZ"

CNBC'nin haberine göre Agrawal, protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada istifa edeceğini belirterek, "Bu şirket için çalışarak hepimiz suç ortağı oluyoruz." dedi. Aboussad, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini kaydetti. İnsan haklarını ihlal eden kod yazmak için imza atmadığının altını çizen Aboussad, "Microsoft'un çalışmalarımı İsrail ordusuna ve hükümetine satacağı konusunda bilgilendirilmedim." ifadesini kullandı. Bazı çalışanlar ise etkinliklerin düzenlendiği alanın dışında Microsoft'u protesto etti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, tüm seslerin duyulması için birçok yol sağlandığı savunuldu. İnsanların sesini duyurmasının iş kesintisine neden olmayacak şekilde yapılmasının istediği belirtilen açıklamada, "Böyle bir durumda katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini istiyoruz. İş uygulamalarımızın en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

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Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Teknoloji

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