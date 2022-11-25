Microsoft'tan GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili şok iddia!

GTA 6, eylül ayında Rockstar sunucularına sızarak test görselleri sızdırıldıktan sonra yeni bir iddia ile gündeme geldi. Activision Blizzard soruşturmasında savunma yapan Microsoft, dilekçesinde GTA 6 çıkış tarihinden bahsetti.

Microsoft ağzından kaçırmış olabilir! GTA 6 çıkış tarihi için yeni iddia

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak süreci, yeni iddialarla oyun dünyasına damga vurdu. Soruşturmaya savunma dilekçesi sunan şirket, oyun sektörüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Microsoft tarafından yayınlanan belgenin 24. sayfasında, "Merakla beklenen Grand Theft Auto VI oyununun 2024 yılında çıkması bekleniyor." ifadeleri yer alıyor. Analistler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın aldığında sektördeki rekabeti engellemeyeceğini kanıtlamak için farklı yollara başvurduğunu belirtiyor.

GTA 6 duyuruldu! GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

Rockstar Games, sektördeki en ünlü mükemmeliyetçi oyun yapımcılarından biri olarak biliniyor. Şirketin mükemmeliyetçilik ilkeleri, Grand Theft Auto V başta olmak üzere Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 ve Grand Theft Auto IV gibi son birkaç on yılın en büyük ve en çok incelenen oyunlarından bazılarının ortaya çıkmasını sağladı.

GTA 6 ile ilgili yayınlanan raporlar, oyunun 2025 yılına kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Rockstar'ın başlangıçta 2024 çıkış tarihini duyurması ve ardından gelecek yıla erteleyebileceği tahmin ediliyor.

Rockstar, GTA 6'nın inanılmaz derecede uzun bir sipariş olan GTA 5'ten daha iyi performans göstermesini bekliyor. GTA 6, bugüne kadar 170 milyondan fazla kopya sattı ve tüm zamanların en çok satan oyunları arasında kendine yer bulmayı başardı.