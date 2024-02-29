Microsoft, oyun geliştiricilerin süper çözünürlük AI-yükseltme özelliklerini entegre etmelerini sağlayacak yeni bir API üzerinde çalışıyor

Microsoft, oyun geliştiricilerin Nvidia, AMD ve Intel'in süper çözünürlük AI-yükseltme özelliklerini oyunlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlayacak yeni bir Windows API'si üzerinde çalıştığını duyurdu.

Microsoft, PC oyunlarını geliştirmek için grafik devleriyle bir araya geliyor

Program yöneticisi Joshua Tucker tarafından yapılan açıklamada, Microsoft'un yeni DirectSR API'sinin oyunlar ve süper çözünürlük teknolojileri arasındaki "eksik bağlantı" olduğu belirtildi ve bu API'nin "çeşitli donanımlarda ölçeklenebilen daha pürüzsüz ve daha verimli bir deneyim sunacağı" ifade edildi.

DirectSR API, Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution ve Intel XeSS gibi çeşitli çözümleri etkinleştirmek için ortak bir giriş ve çıkış seti sağlıyor. Geliştiricilerin her bir yükseltme teknolojisi için ayrı ayrı kod yazmak yerine bu DirectSR API'sini desteklemeleri hedefleniyor.

Windows 11 Süper Çözünürlük özelliği geliyor! Nasıl aktif edilir?

Birkaç hafta önce, Windows 11'in test sürümünde "Otomatik Süper Çözünürlük" özelliği fark edilmişti. Bu özellik, desteklenen oyunların AI ile daha pürüzsüz oynanmasını ve gelişmiş detaylar sunmasını vaat ediyordu. Şimdi ise, bu özellik DLSS, FSR ve XeSS gibi mevcut süper çözünürlük teknolojilerine bağlanacak gibi görünüyor.

Microsoft, yeni API'nin yakında Agility SDK'nın bir önizleme sürümü aracılığıyla kullanıma sunulacağını belirtiyor. Ayrıca, 21 Mart'ta gerçekleşecek Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) DirectSR'ın nasıl kullanılabileceğine dair bir "ön gösterim" yapılacak ve bu oturumda Microsoft ile birlikte Nvidia ve AMD temsilcileri de yer alacak.

Microsoft bu yeni adımıyla, PC oyunları için grafik ve performans alanında önemli yenilikler getirebilir. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.