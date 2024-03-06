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Microsoft, New York Times'a yapay zeka telif davası için karşı dava açtı

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Microsoft, New York Times tarafından açılan ChatGPT telif davası için mahkemeye dilekçe sundu. OpenAI'ye yaptığı büyük yatırımın meyvesini toplayan firma ünlü gazeteyi hayalcilikle suçladı.

Microsoft, New York Times tarafından açılan ChatGPT telif davası için mahkemeye dilekçe sundu. OpenAI'ye yaptığı büyük yatırımın meyvesini toplayan firma ünlü gazeteyi hayalcilikle suçladı. Buna göre Microsoft, New York Times yapay zekanın haberciliği öldüreceği gibi bir hayale kapıldığı görüşünde.

Microsoft'a göre yapay zekaya telif davası açan New York Times hayal görüyor

Bildiğiniz gibi ABD'nin en etkili gazetelerinden biri olan New York Times, OpenAI'ye ChatGPT için dava açtı. Microsoft ise yapay zekaya telif davası açan New York Times gazetesini hayal görmekle suçladı. Buna göre Microsoft, gazetenin kasıtlı olarak yapay zekayı yönlendirdiğini savunuyor.

New York Times ile OpenAI bir süre telifler için uzun süren görüşmeler yaptı. Ancak bu görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine New York Times yapay zekayı mahkemeye verdi. Buna göre gazete OpenAI'nin izinsiz olarak ChatGPT-4 eğitiminde New York Times haberlerini de kullanmış olması. Gazete böylece kullanıcıların New York Times sitesine girmeden haberleri yapay zeka aracılığıyla okuduğunu iddia ediyor.

New York Times bu anlamda yapay zekanın haberlerini izinsiz kullanması nedeniyle OpenAI'ye telif davası açtı. OpenAI ise ChatGPT-4 için New York Times haberlerini kullanmadığını açıkladı. Microsoft ve OpenAI, New York Times kasıtlı yönlendirme ile ChatGPT'nin haberlere ulaşmasını sağladığı iddiasında.

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Microsoft, bugün mahkemeye sunduğu dilekçede ise bu davanın ret edilmesini istedi. Buna göre New York Times'ın yapay zekayı bağımsız gazetecilik için tehdit olarak görmesi sadece bir distopya (Distopyalar, karanlık bir gelecek senaryosunu ifade ediyor) senaryosundan ibaret.

Microsoft, mahkemeden ChatGPT'nin New York Times'ın telif haklarını ihlal ettiği iddiasını ret etmesini istedi. Özellikle NYT, kullanıcıların son dakika haberleri hakkında ChatGPT'den yardım istediğinde, tıklanma oranlarının azalacağı ve gelir kaybedeceği iddiasında. Microsoft ise dilekçesinde NYT'ın tüm bu iddialarını abartılı ve altı dolu olmayan iddialar olarak niteledi.

New York Times'ın açtığı yapay zeka telif davası sizce abartılı mı? Sizce bu dava Microsoft savunması sonrası gerçekten de düşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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