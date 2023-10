Microsoft, Las Vegas Sphere'i kiralayarak Xbox reklamcılığında cesur bir adım attı

Microsoft, yeni tanıtılan küre şeklindeki eğlence arenası Las Vegas Sphere'i kiralayarak Xbox reklamcılığında cesur bir adım attı. Küre, reklam amaçlı harici LED ekranların yanı sıra iç duvarda etrafı saran bir LED ekrana sahip.

Kocaman bir Xbox topu

Xbox, TwitchCon sırasında Las Vegas'ı kendine özgü yeşil logosuyla aydınlatarak promosyonlar için Sphere'i kullanan şirketler arasına katıldı. Kürenin ekranında, aralarında Starfield, Forza ve Cyberpunk 2077 gibi merakla beklenen oyunların da bulunduğu çeşitli Xbox oyunlarından büyüleyici sahneler sergilendi ve Keanu Reeves'in ikonik karakteri Johnny Silverhand de kısa bir süre göründü. Reklam, kürenin 3D efektlerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek sürükleyici bir görsel deneyim yarattı.

The Xsphere has arrived #PowerYourDreams pic.twitter.com/gp8sqGf9JF — Jeff Rubenstein (@jeffrubenstein) October 20, 2023

Bu küre tanıtımı Xbox'ın mevcut pazarlama girişimi "Power Your Dreams" ile uyumludur. Kampanya ayrıca "Everything Everywhere All At Once" filmindeki çalışmasıyla hem BAFTA'larda hem de Oscar'larda adaylık kazanan Son Lux tarafından hazırlanan bir canlı aksiyon reklamı da içeriyor.

It was only right to display the power of dreams here #PowerYourDreams #XboxSphere pic.twitter.com/ToXr2o72d4 — Xbox (@Xbox) October 20, 2023

Diğer oyun şirketleri de kürenin hype yaratma potansiyelinden yararlandılar. Devolver Digital, bu ayın başlarında, co-op sandbox hayatta kalma oyunu Wizard With A Gun'ı sergilemek için bu alanı kullandı.

We may have spent all our money to promote Wizard with a Gun on the Las Vegas Sphere so please pre-order it before it launches October 17. Maybe buy 10 copies. This might have been a mistake. pic.twitter.com/O9yuYP3ZDE — Devolver Digital (@devolverdigital) October 4, 2023

Bu arada Annapurna Interactive, Cocoon'un sayısız küresini Küre'ye yerleştirerek meta bir yaklaşım benimsedi ve mekanın çeşitli tanıtım çabaları portföyüne katkıda bulundu.

?? pic.twitter.com/jt81HVFgLa — Annapurna Interactive (@A_i) October 5, 2023

