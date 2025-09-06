Microsoft: Kızıldeniz'de uluslararası denizaltı kabloları kesildi

Microsoft'tan yapılan açıklamada Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosunun kesildiği belirtildi.

KIZILDENİZ'DE DENİZALTI KABLOLARI KESİLDİ

Microsoft'tan tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. ABD merkezli teknoloji devinden yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası denizaltı kablosunun kesildiği belirtildi.

AZURE UYGULAMASINDA GECİKME YAŞANABİLİR

Şirket, kabloların kesilmesi nedeniyle "Azure" kullanıcılarının gecikme sorunları yaşayabileceğini ifade etti. İlk kesinti haberleri Yemen'den geldi.

AZURE UYGULAMASI NEDİR?

Microsoft Azure hem açık çevre ortamlarından hem de İnternet'ten tüketilebilen çok çeşitli İnternet hizmetini sağlamakta" olan bir bulut platformu hizmetidir. Microsoft Online Services hizmetinin lansmanından sonra gelen bulut bilgi işlemi içine alınan Microsoft'un ilk adımıdır.