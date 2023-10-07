Microsoft, kendi yapay zeka çipini geliştirebilir

Microsoft son zamanlarda yapay zekaya en fazla yatırım yapan şirketlerin başında yer alıyor. Bing Chat ve Windows Copilot gibi yapay zeka odaklı araçlara sahip olan şirket, işin donanım tarafında da yer almak istiyor. İddialara göre Microsoft, Nvidia'nın ekran kartlarını kullanmak yerine kendi yapay zeka çipini geliştirecek.

Microsoft, yapay zeka çipi üzerinde çalışıyor olabilir

Microsoft, önümüzdeki ay düzenlenecek Ignite konferansı için vites artırmış olabilir. Şirketin kendi yapay zeka çiplerine yönelik planlarını açıklamaya hazırlandığı iddia ediliyor. "Athena" kod adıyla geliştirilen, şirket içi yapay zeka çipinin detaylandırılması bekleniyor.

Aslında Microsoft'un yapay zeka çipine yönelik yatırımları yeni değil. Athena'yı en az 2019'dan bu yana geliştiren teknoloji devinin, şu anda yaklaşık 300 çalışanla projeyi hızlandırdığı belirtildi. Piyasaya sürülmesi halinde ise Nvidia H100 gibi popüler ekran kartlarına rakip olabilir.

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Microsoft dahil olmak üzere büyük teknoloji firmaları, yapay zeka araçları için yıllardır Nvidia'nın çiplerine yatırım yapıyor. Bu durum ise Nvidia'nın gelirlerini ve hisse senedi performansını önemli ölçüde artırdı. Ancak Microsoft'un şirket içi yeni çipi, pazardaki dengeleri değiştirebilir.

Daha önceki raporlar, Microsoft'un Athena için Nvidia rakibi AMD ile ortaklık kurduğunu öne sürmüştü. Ayrıca Microsoft'un, yapay zeka çalışmaları için AMD'ye finansal destek sağladığı iddiaları olduğunu da göz ardı etmeyelim.

14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ignite konferansında, Microsoft'un yapay zeka için önemli duyurular yapması bekleniyor. Athena'nın resmileştirilmesiyle birlikte yapay zeka eğitiminde yeni bir çağ başlayabilir.