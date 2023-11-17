Microsoft Ignite etkinliğinde, şirketin yeni ürünleri arasında bulut teknolojilerine odaklanan bir uygulama olan Windows uygulaması duyuruldu. Bu uygulama sayesinde artık iPhone ve iPad gibi cihazlarınızı bulut üzerinden Windows cihazına dönüştürebilirsiniz. Uygulama, Azure Sanal Masaüstü, Windows ve Windows 365 bulut bilgisayar sistemlerine erişim imkanı sunuyor.

Microsoft, iPhone ve iPad için Windows uygulaması yayınladı

Microsoft tarafından düzenlenen Ignite etkinliğinde şirketin yeni ürünleri ele alındı. Bulut teknolojilerine önemli yatırımlar yapan Microsoft, bu konuda ilginç bir uygulama geliştirdi. iPhone ve iPad dahil olmak üzere artık herhangi bir cihazı bulut üzerinden Windows cihazına dönüştürebilirsiniz.

iPhone ve iPad için Windows uygulaması yayınlandı

App Store'da sunulacak "Windows" uygulaması sayesinde istediğiniz zaman bilgisayarınıza erişebileceksiniz. Uygulama aslında kullanıcıların Azure Sanal Masaüstü, Windows ve Windows 365 bulut bilgisayar sistemlerine erişme imkanı tanıyor.

Windows uygulaması şu anda iOS, iPadOS, macOS, Windows ve web'de önizlemeye açılmış durumda. İlk deneyim olarak bulut ve fiziksel bilgisayarlara bağlanmak ve bunları kontrol etmek mümkün. Uygulama sayesinde Windows ortamını iPhone'a aktarabilir ve akıllı telefondan erişebilirsiniz.

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Windows uygulamasının temel özellikleri arasında birden fazla monitör desteği, özel ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme yer alıyor. Ayrıca webcam, depolama aygıtları ve yazıcılar için aygıt yönlendirme desteği de sunuluyor. Bu, doğrudan iPhone'dan Windows'a bağlı aygıtları yönetebileceğiniz anlamına geliyor.

Uygulama şu anda bir Microsoft iş hesabı gerektirse de, çok yakında bireysel hesaplar için erişime açılacak. Ayrıca ücretsiz bir uygulama olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Windows uygulamasının iPhone'lara sunulması, Microsoft'un işletim sistemini buluta taşıma konusundaki isteğini de gösteriyor. Bu hareket, şirketin bulut destekli Windows özelliklerine odaklanan yeni bir "Windows ve Web" ekibi kurmasının ardından geldi.

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