Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zeka konusunda iddialı açıklamalarda bulundu

Microsoft'un başarılı CEO'su Satya Nadella, mütevazı kişiliğiyle bilinmesine rağmen bunun dışına çıkarak oldukça iddialı açıklamalara bulundu. Microsoft ile yapay zeka teknolojileri konusunda açık ara önde olduklarını söyleyen Nadella, GPT4'ün uzun yıllar rakipsiz kalacağını öne sürdü.

Yapay zekanın yükselişi

Yaptığı sunumda yapay zeka trendinin önemine dikkat çeken CEO, bu trendin iş dünyasındaki birçok sektörü etkileyeceğini ve yapay zeka trenini kaçıran firmaların rekabette çok gerilerde kalacağını belirtti. Ayrıca sadece şirketlerin değil ülkelerin de tüm gelecek planını bu durumu dikkate alarak yapmasını tavsiye eden Nadella, Microsoft'un yapay zeka alanına yaptığı büyük yatırımların potansiyelinden bahsetti.

Silikon Vadisi'ndeki dev teknoloji şirketlerinin neredeyse hepsinin yapay zekayı gündemlerinin birinci sırasına almış olması, Nadella'nın söylediklerinde doğruluk payı olduğunu gösteriyor. Microsoft'un kaybettiği momentumu geri kazanarak tekrardan dünyanın en değerli şirketleri arasına girmesinin de, şirketin yapay zeka teknolojilerine verdiği önemden kaynaklandığı belirtilmekte.

Microsoft yapay zeka gazeteci ekibi kuruyor

Kendisi de bir Hintli olan Satya Nadella, ülkesinde yaptığı büyük yapay zeka yatırımlarıyla da gündeme geliyor. Microsoft geçtiğimiz günlerde Hindistan'daki birçok küçük şehir ve köye ücretsiz yapay zeka kursları açılacağını açıklamıştı. Bu kurslardan yaklaşık 2 milyon gencin faydalanacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Satya Nadella fazla mı iddialı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.