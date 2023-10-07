Microsoft, Activision-Blizzard'ı Satın Alma İşlemi İçin Son Haftaya Giriyor

Microsoft, geçtiğimiz yılın başlarında Activision-Blizzard'ı satın alma girişiminde bulundu. Anlaşmanın tamamlanması için son haftaya girildi ve 68,7 milyar dolarlık satın alma işlemi gerçekleşebilir. Microsoft'un planlarına hakim olduğu belirtilirken, anlaşmanın tamamlanması için İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) yeşil ışık alması gerekiyor. CMA'nın kararını açıklamasının ardından Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma girişimini tamamlamış olacak.

İlk olarak geçtiğimiz yılın başlarında Activision-Blizzard'ı satın alma girişimlerinde bulunan Microsoft, anlaşmanın tamamlanması için son haftaya girmiş durumda. Call of Duty ve World of Warcraft gibi popüler serilerin geliştiricisini 68,7 milyar dolara almaya çok yakın olabilir.

Microsoft ve Activision-Blizzard anlaşması için son haftaya girildi

Microsoft'un planlarına hakim olduğunu söyleyen bir kaynak, onay sürecini sona erdirmek için 13 Ekim Cuma gününü hedeflediğini söyledi. Microsoft'un, ABD'nin ardından İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) yeşil ışık alması halinde anlaşma tamamlanacak.

CMA, bu yılın başlarında bulut oyunlarındaki rekabet endişesi nedeniyle birleşmeyi engellemişti. Ancak Microsoft ise Activision-Blizzard oyunlarının bulut haklarını Ubisoft'a devreden bir anlaşma imzalayarak bu endişeleri giderdi.

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Geçtiğimiz ay CMA'dan alınan ön onayın ardından, düzenleyici kurumun satın alma işlemine nihai onay vermek üzere toplandığını biliyoruz. CMA'nın önümüzdeki hafta karara varması ve anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

CMA'nın kararını açıklamasının ardından Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma girişiminden yaklaşık 20 ay sonra bu anlaşmayı tamamlamış olacak. Avrupa ve ABD'den şartlı onay alındığını belirtmek gerekiyor. Bu onaya göre Call of Duty oyunları 10 yıl boyunca daha PlayStation için sunulacak.

Düzenleyici engellerin çoğunun aşılmasıyla Microsoft, Activision'ı bünyesine katmış olacak. 68,7 milyar dolar değerindeki girişim, oyun tarihinin de en büyük satın alım olarak tarihe geçecek.

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