Metaverse'de Rüyalar Nasıl Şekillenecek?

Rüyalar, insan hayatında çok farklı bir yere sahiptir. İnsanlar zaman zaman rüyada gördükleri imgelerden etkilenerek düşünce ve hayal dünyalarını şekillendirirler.

Rüyada görülen imgeler zamanla unutulur ve farkında olmadan gerçek kültürel ve çevresel unsurlarla da birleşerek gerçek olaylar gibi algılanabilir.

Görülen simgeler, görseller, imajlar; bilinçdışının dışa vurumu, uyku sırasındaki zihinsel aktivasyon, kurulan hayallerin ortaya çıkışıdır.

Ünlü psikiyatrist Sigmund Freud, rüyaların gizlenmiş ve bastırılmış duygular olduğunu düşünmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki, rüyalar farklı kültür ve dinlere göre farklı yorumlanabiliyor.

Örneğin İslam dininde farklı, Hristiyanlık dininde farklı yorumlanabilmektedir.

Metaverse dünyasında yaşadığımızı varsaysak rüyaların durumu nasıl olacak?

SEROTONİN EKSİKLİĞİ

Metaverse dünyasında uyanıkken sanal bir ortamda olacağız fakat uyku halindeyken farklı bir ortamda bulunacağız ve bu yöndeki işaretler gösteriyor ki uyandığımızda Metaverse karakterimiz kendine gelecek.

Bugünkü nöroteknoloji şartlarıyla düşünüldüğünde rüyalara müdahale edilebilmesi, önceden tasarlanan rüyaların görülmesi mümkün değildir.

Nöroteknolojinin bugünkü sınırlarını aşması dahilinde Metaverse alemi, rüyalarımıza da dahil olma potansiyeline sahiptir. Bu durum öyle bir seviyeye gelebilir ki önceden tasarlanmayan güzel rüyaların kaydedilmesi olanağıyla bu rüyaları görmeye uyanıkken de devam edilebilir. Uyanıkken görülen bu rüyaların, asıl rüyaların tadını verip vermeyeceği bir tartışma konusudur çünkü rüyalar uykunun 4. safhası olan REM evresinde gerçekleşir, REM uykusunda zihin son derece aktiftir ancak durum kimyasal bakımdan uyanıkken bulunduğumuz durumdan farklıdır.

Rüya görüyorken yani REM uykusundayken, beyinde nöroadrenalin ve serotonin eksiktir. Bu kimyasallar beynin problem çözmesine ve hatırlamasına yardım ederler. Rüya sırasında bu kimyasalların eksikliğinden dolayı beyin, rüyaları hatırlamakta zorlanır. Dolayısıyla öyle görünüyor ki, uyanıkken görülen rüyaların asıl rüyalar gibi tat verebilmesi için beyindeki kimyasallara müdahale edilmesi gerekiyor.

Bu durumun yanı sıra, Metaverse dünyasının içinde başka Metaverse dünyaları da oluşturulabilir yani bu da uyurken görebileceğimiz rüyalar için bile başka dünyalar yaratılabilmesi anlamına geliyor. Metaverse, insan nörolojisiyle birleşince ortaya nelerin çıkabileceği gerçekten büyük bir merak konusu. Bu konudaki gelişmeleri büyük bir heyecanla araştırıyor ve diğer yazılarımda sizlere aktarıyor olacağım.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji