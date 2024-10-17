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Meta, yemek kredilerini kötüye kullanan 24 çalışanı işten çıkardı

Meta, yemek kredilerini kötüye kullanan 24 çalışanı işten çıkardı
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Meta, Los Angeles ofisinde 24 çalışanı yemek kredilerini kötüye kullanma nedeniyle işten çıkardı. Çalışanlar, kredileri ev eşyaları ve market alışverişi için kullanmış, hatta ofiste olmadıkları günlerde eve yemek göndermişlerdi. İşten çıkarılanlar arasında yıllık 400.000 dolar maaşlı bir çalışan da var. Bazı çalışanlar kredileri ev eşyaları için harcamıştı. Kuralları nadiren ihlal edenler ise sadece uyarı aldı.

Sosyal medya devi Meta, Los Angeles ofislerinde çalışan yaklaşık 24 personeli, 25 dolarlık (19 sterlin) yemek kredilerini diş macunu, çamaşır deterjanı ve şarap kadehi gibi ürünleri satın almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkardığı bildirildi.

WhatsApp mesajlaşma platformunun da sahibi olan ve değeri 1,2 trilyon sterlin olan teknoloji şirketi, geçen hafta yaptığı bir soruşturma sonucunda personelin sistemi kötüye kullandığını, ofiste olmadıkları zamanlarda bile eve yemek gönderdiğini tespit etmesi üzerine çalışanları işten çıkardığı belirtildi.

İşten çıkarılanlar arasında, yıllık 400.000 dolar maaş alan ve yemek kredilerini diş macunu ve çay gibi ev eşyaları ve market alışverişi için kullandığını söyleyen isimsiz bir çalışan da bulunuyor.

Bu çalışan, anonim mesajlaşma platformu Blind'da şunları yazdı: "Ofiste yemek yemeyeceğim günlerde, mesela eşim yemek pişirecekse ya da arkadaşlarımla akşam yemeği yiyeceksem, akşam yemeği kredisini boşa harcamamam gerektiğini düşündüm."

Çalışan, insan kaynakları soruşturması sırasında kendisine yaklaşıldığında ihlali kabul etti ve daha sonra işten çıkarıldı. Financial Times'ın ilk olarak bildirdiği habere göre kişi, "Bunun olması neredeyse gerçeküstüydü" diye yazdı.

Bazı çalışanların da kredileri akne pedleri gibi diğer ev eşyaları için harcadığı tespit edildi. Gazeteye göre, kuralları sadece ara sıra ihlal eden çalışanlar uyarıldı ancak işlerini koruyabildiler.

Ücretsiz yemek, uzun zamandır büyük teknoloji şirketlerinde çalışmanın avantajlarından biri olarak biliniyor.

Mark Zuckerberg tarafından kurulan Meta, genellikle daha büyük ofislerinde, Silicon Valley'deki geniş genel merkezleri de dahil olmak üzere, personeline kantinlerden ücretsiz yemek sağlıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Los Angeles İş Dünyası Teknoloji Instagram Facebook Dünya

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Yorumlar (4)

Hasan Turk:

Cumaya diye okeye gidenlere duyurulur.

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Güray Dilli:

Akla bak. Yıllık 400 bin dloar al ama yemek kartını başka işlerinde kullan. Allahım ya..

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Arif İnanç:

Yaa O da bir şeymi yaz bizim üzerimize. Adamlar turnuva bitmiş. 70bin euro daha harcamışlar ne olur. Yani şimdi parayı geri mi ödeyecekler. Tabiki odeyec3eker. He.de paşa paşa. Osmanlı zamanından bu yana inceleyiniz bu memleket yene yene niye bitmemiş biliyormusunuz? Rabbim bizleri öyle bir yerde yaşamaya bırakmış ki, toprağa ne soksanız yetişip ürün veriyor. Hoş ihracattan bize bir şey kalmıyor yemek için de imkan yok. Yazık.

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a o:

Yani şöyle düşünün, size yemek kartı adı altında alışveriş kartı veriliyor, bunu Migros’ta kullanabiliyorsunuz, ama siz yiyecek yerine diş macunu almışsınız ve işten çıkarılıyorsunuz. Bunu çok mantıklı gelmiyor.. milyar dolarlık şirket bunun peşine mi düşecek Allah aşkına? Başka bir şey vardır

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