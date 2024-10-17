Meta, yemek kredilerini kötüye kullanan 24 çalışanı işten çıkardı

Sosyal medya devi Meta, Los Angeles ofislerinde çalışan yaklaşık 24 personeli, 25 dolarlık (19 sterlin) yemek kredilerini diş macunu, çamaşır deterjanı ve şarap kadehi gibi ürünleri satın almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkardığı bildirildi.

WhatsApp mesajlaşma platformunun da sahibi olan ve değeri 1,2 trilyon sterlin olan teknoloji şirketi, geçen hafta yaptığı bir soruşturma sonucunda personelin sistemi kötüye kullandığını, ofiste olmadıkları zamanlarda bile eve yemek gönderdiğini tespit etmesi üzerine çalışanları işten çıkardığı belirtildi.

İşten çıkarılanlar arasında, yıllık 400.000 dolar maaş alan ve yemek kredilerini diş macunu ve çay gibi ev eşyaları ve market alışverişi için kullandığını söyleyen isimsiz bir çalışan da bulunuyor.

Bu çalışan, anonim mesajlaşma platformu Blind'da şunları yazdı: "Ofiste yemek yemeyeceğim günlerde, mesela eşim yemek pişirecekse ya da arkadaşlarımla akşam yemeği yiyeceksem, akşam yemeği kredisini boşa harcamamam gerektiğini düşündüm."

Çalışan, insan kaynakları soruşturması sırasında kendisine yaklaşıldığında ihlali kabul etti ve daha sonra işten çıkarıldı. Financial Times'ın ilk olarak bildirdiği habere göre kişi, "Bunun olması neredeyse gerçeküstüydü" diye yazdı.

Bazı çalışanların da kredileri akne pedleri gibi diğer ev eşyaları için harcadığı tespit edildi. Gazeteye göre, kuralları sadece ara sıra ihlal eden çalışanlar uyarıldı ancak işlerini koruyabildiler.

Ücretsiz yemek, uzun zamandır büyük teknoloji şirketlerinde çalışmanın avantajlarından biri olarak biliniyor.

Mark Zuckerberg tarafından kurulan Meta, genellikle daha büyük ofislerinde, Silicon Valley'deki geniş genel merkezleri de dahil olmak üzere, personeline kantinlerden ücretsiz yemek sağlıyor.