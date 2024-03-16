Meta Quest 3 Lite Tasarımı Ortaya Çıktı

Son zamanlarda artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri pazarı bir hayli hareketli. Geçtiğimiz aylarda Apple'ın Vision Pro modelini piyasaya sürmesi ile birlikte teknoloji dünyasının gözü buraya çevrildi. Ancak bu pazarda Apple tek başına değil; Meta da yıllardır faaliyet gösteren önemli bir oyuncu.

Meta, Haziran 2023'te Quest 3 modelini tanıttı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerde ise şirketin daha uygun fiyatlı bir VR gözlüğü geliştirdiği konuşuluyordu. Teknoloji dünyasının merakla beklediği bu cihazın render görüntüsü ortaya çıktı. İşte karşınızda Meta Quest 3 Lite tasarımı…

Karşınızda Meta Quest 3 Lite

Meta VR geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Mark Rabkin, bu sene daha uygun fiyatlı bir gözlük piyasaya sürmeyi planladıklarını açıklamıştı. Bütçe dostu olmasıyla dikkat çekecek bu cihazın tasarımı nihayet ortaya çıktı.

Meta'nın uygun fiyatlı VR gözlüğü Meta Quest 3 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı. (Via: @ZGFTECH) pic.twitter.com/rIhEQrxCyy — Emir Bolat (@emir_bolat62333) March 15, 2024

Sanal gerçeklik pazarı ile ilgili güvenilir kaynaklardan VRpanda, Meta Quest 3 Lite modelinin render görüntüsünü ortaya çıkardı, böylelikle cihazın tasarımı gözler önüne serildi. Gözlüğün önceki Meta Quest modellerine pek de benzemeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca daha az kameraya sahip olacağı da göze çarpıyor. Tabii bu, düşük fiyata sahip olacağı için normal karşılanabilir.

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Meta Quest 3 Lite'ın daha önce yaşanan sızıntılar ile birlikte Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisinden güç alacağı iddia edilmişti. Bu nedenle yakında tanıtılması beklenen cihazdan beklentiler büyük.

Tabii tüm bu bilgilerin birer iddiadan ibaret olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani Meta Quest 3 Lite tanıtıldığında bu anlatılanlar farklı bir tasarım da görebiliriz. Gerçeği görmek için tanıtılmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı VR gözlük olarak karşımıza çıkacak Meta Quest 3 Lite modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.