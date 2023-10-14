Meta, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da yapay zeka sohbet robotlarına izin veriyor

Meta, kendi platformlarına yapay zeka sohbet robotu özelliğini getiriyor. Şirket, 28 farklı botu kullanıma sunuyor ve bu botlar farklı kişiliklere sahip. Ünlülerle de mesajlaşma imkanı sunan bu yapay zeka sohbet robotları, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da kullanılabiliyor.

Yapay zeka her yerde. Hayatımızın her alanına girmeye de devam ediyor. Meta'dan çağın gerekliliklerinden bir yenilik daha geldi: Yapay zeka sohbet robotları. Denemek ise çok kolay. Üstelik denemek için yapay zekaya özgü herhangi bir şeyi indirmenize bile gerek yok. Aslında bunu doğrudan Instagram'dan yapabilirsiniz. Meta, kendi çatısı altındaki platformlara bu özelliği sunacak. Artık yapay zeka sohbet robotlarını Instagram, WhatsApp ve Messenger'da kullanabilirsiniz. İşte detaylar…

Meta, kendi platformlarına yapay zeka sohbet robotu özelliğini getiriyor!

Meta, geçtiğimiz ay Meta Connect 2023 etkinliği düzenledi. Bu etkinliğin gündeme bomba gibi düşen gelişmesi ise yapay zeka sohbet robotlarıydı. Şirket 28 botun tamamını kullanıma sundu. Bu botlar şirketin Llama 2 açık kaynaklı büyük dil modeli (LLM) ile geliştirildi. Ayrıcasorularınıza güncel yanıtlar vermek için Bing aracılığıyla internete bağlanabiliyor.

28 sohbet botunun kendine özgü kişilikleri var. Meta, farklı sohbetler için farklı botlarla sohbet etmenize imkan sunuyor. Örneğin şirket, yaklaşan bir geziyle ilgili ipuçları ararken seyahat uzmanıyla konuşabilirsiniz. ya da akşam yemeği için yeni bir şeyler yapmayı düşünürken yemek pişirme uzmanıyla sohbet etmenizi edebilirsiniz.

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Bu sohbet robotlarının on beşi aslında ünlülere dayanıyor. Meta bu yapay zeka sohbet robotlarının aktörlere, şeflere, sporculara ve şahsiyetlere, benzemesi ve ilginç bir deneyim sunmak için para ödedi. Botlar şimdilik yalnızca metin kullanıyor. Ancak ünlülerle yüzyüze görüşmek pek mümkün değil. Mesela Tom Brady ile yüz yüze gerçek bir görüşme yapamazsınız. Buradaki fikir ünlü ile mesajlaşmak.

Meta'nın sohbet edebileceğiniz AI botlarının tam listesi:

Lorena (Padma Lakshmi): Seyahat uzmanı

Bru (Tom Brady): Kendine güvenen spor tartışmacısı

Zindan Ustası (Snoop Dogg): Maceracı hikaye anlatıcısı

Tamika (Naomi Osaka): Anime fanatiği

Billie (Kendall Jenner): Sür ya da öl ablası

Amber (Paris Hilton): Suç çözen dedektif

Max (Roy Choi): Tecrübeli aşçı yardımcısı

Coco (Charli D'Amelio): Dans tutkunu

Luiz (Isreal Adesanya): MMA uzmanı

Perry (Chris Paul): Yaklaşılabilir golf profesyoneli

Dylan (LaurDIY): İlginç DIYer

Victor (Dwayne Wade): Motivasyonel triatlet

Zach (Bay Canavar): Kardeş şakacı

Sally (Sam Kerr): Özgür ruhlu arkadaş

Angie (Raven Ross): Fitness tutkunu

Ayrıca ünlü olmayan AI sohbet robotlarıyla da sohbet edebilirsiniz:

Meta Yapay Zeka: Yapay Zeka Asistanı

Thalia: Fantastik macera rehberi

Brian: Sıcak kalpli büyükbaba

Izzy: Gelecek vadeden şarkıcı-söz yazarı

Scarlett: Heyecan verici kadın kanka

Becca: Fedakar köpek annesi

Uzaylı Alvin: İlginç uzaylı

Robot Bob: Alaycı robot

Lily: Yaratıcı yazarlık ortağı

Carter: Pratik flört koçu

Jane Austen (lol): Düşünceli yazar

Aslan: Kariyer koçu

Jade: Hip-hop takıntılısı

Liv: Açık kalpli anne

Yakında Meta'nın sohbet robotları tüm uygulamalarda yayında olacak. Sohbet robotlarıyla konuşmak için ilk olarak Instagram, Messenger veya WhatsApp'ı başlatın. Ardından yeni bir sohbet başlatın. Ancak kişilerinizden birini seçmek yerine Yapay Zeka Sohbeti'ni seçin. Açılır pencerede Devam' a dokunduğunuzda, "Yapay zekayla sohbet edin" penceresiyle karşılaşacaksınız. Burada, Meta'nın yapay zeka asistanı da dahil olmak üzere sohbet etmek için tüm yapay zeka karakterleri arasından seçim yapabilirsiniz.