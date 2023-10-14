Meta, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da yapay zeka sohbet robotlarına izin veriyor
Teknoloji Haberleri
Meta, kendi platformlarına yapay zeka sohbet robotu özelliğini getiriyor. Şirket, 28 farklı botu kullanıma sunuyor ve bu botlar farklı kişiliklere sahip. Ünlülerle de mesajlaşma imkanı sunan bu yapay zeka sohbet robotları, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da kullanılabiliyor.
Yapay zeka her yerde. Hayatımızın her alanına girmeye de devam ediyor. Meta'dan çağın gerekliliklerinden bir yenilik daha geldi: Yapay zeka sohbet robotları. Denemek ise çok kolay. Üstelik denemek için yapay zekaya özgü herhangi bir şeyi indirmenize bile gerek yok. Aslında bunu doğrudan Instagram'dan yapabilirsiniz. Meta, kendi çatısı altındaki platformlara bu özelliği sunacak. Artık yapay zeka sohbet robotlarını Instagram, WhatsApp ve Messenger'da kullanabilirsiniz. İşte detaylar…
Meta, kendi platformlarına yapay zeka sohbet robotu özelliğini getiriyor!
Meta, geçtiğimiz ay Meta Connect 2023 etkinliği düzenledi. Bu etkinliğin gündeme bomba gibi düşen gelişmesi ise yapay zeka sohbet robotlarıydı. Şirket 28 botun tamamını kullanıma sundu. Bu botlar şirketin Llama 2 açık kaynaklı büyük dil modeli (LLM) ile geliştirildi. Ayrıcasorularınıza güncel yanıtlar vermek için Bing aracılığıyla internete bağlanabiliyor.
28 sohbet botunun kendine özgü kişilikleri var. Meta, farklı sohbetler için farklı botlarla sohbet etmenize imkan sunuyor. Örneğin şirket, yaklaşan bir geziyle ilgili ipuçları ararken seyahat uzmanıyla konuşabilirsiniz. ya da akşam yemeği için yeni bir şeyler yapmayı düşünürken yemek pişirme uzmanıyla sohbet etmenizi edebilirsiniz.
Reklamsız abonelik rüzgarı sürüyor: Meta yüksek ücretli plan için geri sayımda!
Bu sohbet robotlarının on beşi aslında ünlülere dayanıyor. Meta bu yapay zeka sohbet robotlarının aktörlere, şeflere, sporculara ve şahsiyetlere, benzemesi ve ilginç bir deneyim sunmak için para ödedi. Botlar şimdilik yalnızca metin kullanıyor. Ancak ünlülerle yüzyüze görüşmek pek mümkün değil. Mesela Tom Brady ile yüz yüze gerçek bir görüşme yapamazsınız. Buradaki fikir ünlü ile mesajlaşmak.
Meta'nın sohbet edebileceğiniz AI botlarının tam listesi:
Lorena (Padma Lakshmi): Seyahat uzmanı
Bru (Tom Brady): Kendine güvenen spor tartışmacısı
Zindan Ustası (Snoop Dogg): Maceracı hikaye anlatıcısı
Tamika (Naomi Osaka): Anime fanatiği
Billie (Kendall Jenner): Sür ya da öl ablası
Amber (Paris Hilton): Suç çözen dedektif
Max (Roy Choi): Tecrübeli aşçı yardımcısı
Coco (Charli D'Amelio): Dans tutkunu
Luiz (Isreal Adesanya): MMA uzmanı
Perry (Chris Paul): Yaklaşılabilir golf profesyoneli
Dylan (LaurDIY): İlginç DIYer
Victor (Dwayne Wade): Motivasyonel triatlet
Zach (Bay Canavar): Kardeş şakacı
Sally (Sam Kerr): Özgür ruhlu arkadaş
Angie (Raven Ross): Fitness tutkunu
Ayrıca ünlü olmayan AI sohbet robotlarıyla da sohbet edebilirsiniz:
Meta Yapay Zeka: Yapay Zeka Asistanı
Thalia: Fantastik macera rehberi
Brian: Sıcak kalpli büyükbaba
Izzy: Gelecek vadeden şarkıcı-söz yazarı
Scarlett: Heyecan verici kadın kanka
Becca: Fedakar köpek annesi
Uzaylı Alvin: İlginç uzaylı
Robot Bob: Alaycı robot
Lily: Yaratıcı yazarlık ortağı
Carter: Pratik flört koçu
Jane Austen (lol): Düşünceli yazar
Aslan: Kariyer koçu
Jade: Hip-hop takıntılısı
Liv: Açık kalpli anne
Yakında Meta'nın sohbet robotları tüm uygulamalarda yayında olacak. Sohbet robotlarıyla konuşmak için ilk olarak Instagram, Messenger veya WhatsApp'ı başlatın. Ardından yeni bir sohbet başlatın. Ancak kişilerinizden birini seçmek yerine Yapay Zeka Sohbeti'ni seçin. Açılır pencerede Devam' a dokunduğunuzda, "Yapay zekayla sohbet edin" penceresiyle karşılaşacaksınız. Burada, Meta'nın yapay zeka asistanı da dahil olmak üzere sohbet etmek için tüm yapay zeka karakterleri arasından seçim yapabilirsiniz.