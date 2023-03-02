Meta, çatısı altındaki platformlara yapay zeka ekliyor

OpenAI tarafından geliştirilen Chatgpt, sahip olduğu özellikler sayesinde kısa sürede popüler hale geldi. Bunu gören diğer teknoloji şirketleri de yapay zeka alanında hızlı adımlar atarak gelişmeler sundu. Bugün ortaya çıkan habere göre Meta, kendi çatısı altındaki WhatsApp, Messenger ve Instagram'a yapay zeka entegre edecek. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Yapay zeka, Meta'yı da etkiledi

Yapay zekanın tüm dünyada popüler hale gelmesinden sonra bütün teknoloji şirketleri bu alanda çalışmalara başladı. Son olarak ortaya çıkan haberlere göre Meta da WhatsApp ve Messenger'a yapay zeka entegre edecek. Bu şekilde yapay zeka, hem hizmet konusunda hem de araçlarla kullanıcılara deneyim yaşatacak.

Mark Zuckerberg, bu proje için yeni ve üst düzey yeteneklere sahip bir grubun yapay zeka için çalıştığını duyurdu. Yapay zekanın WhatsApp ve Messenger üzerine entegre edilmesi özellikle işletme hesapları için kolaylık yaratacağı düşünülüyor.

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Yapay zeka aynı zamanda Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram'a da entegre edilecek. Instagram için yapay zeka ise filtre ve reklam oluşturma konularında kullanıcılara hizmet vermesi bekleniyor.

Öte yandan Axios tarafından gelen bilgilere göre Meta'nın yapay zeka konusundaki çalışmalarını, eski Apple yöneticilerinden Ahmad Al-Dahle yönetecek. Facebook'un ünlü yazılımcısı Chris Cox da projeden düzenli olarak rapor alacak.

Mark Zuckerberg, konuyla ilgili ek olarak şu açıklamaları yaptı:

"Gerçekten fütüristik deneyimlere geçmeden önce yapacak çok işimiz var. Ancak yol boyunca inşa edeceğimiz tüm yeni işler için heyecanlıyım."

Ek olarak henüz dün paylaşılan haberde bir yazılımcı, WhatsApp'a ChatGPT entegre ettiğini duyurdu. İki şirket için de resmi olmayan bu işlemle WhatsApp kullanıcısı, herhangi bir harekette bulunmadan karşı tarafa otomatik olarak mesaj gönderecek.

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