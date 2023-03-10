Mediatrend Mart 2023 sayısı çıktı! İndirdiniz mi?  ?

Mart ayına girmemizle beraber içimizi bahar temizliği heyecanı başladı. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı bu dönemde, pek çok kişinin gündemi neredeyse aynı: Bahar temizliği…

Mediatrend Mart sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Evleri pırıl pırıl bir hale getirip pisliklerden arındırdığımız, içimizin tazelendiği bu mevsimde, Mediatrend ailesi olarak bahar temizliği heyecanınızı paylaşmak istedik. Evinizi temizlerken mutlaka faydalanmanız gereken teknolojileri sizler için bir araya getirdik. Öte yandan, her eşyanın da aynı şekilde temizlenmemesi gerektiğinin, her birinin farklı hassasiyetlere sahip olduğunun da farkındayız. Bunun için, teknolojik cihazlarınızı temizlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden sizlere bahsettik.

Günler geçiyor, mevsimler değişiyor… Peki giysi dolaplarımız hep aynı mı kalacak? "Hayır," diyenlerdenseniz, giysi dolabınıza teknolojik dokunuşlar katabileceğiniz püf noktalarını sizlere anlattık. Bahar temizliğiyle ilgili incelikleri paylaşırken, bahar mevsimini evde geçirmek istemeyenleri de unutmadık! Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotalarını siz seyahat tutkunları için listeledik. Aynı zamanda günü yaşayıp yarını düşünenlere, yaza fit girebileceğiniz vücut egzersizlerini bir araya getirdik.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Mediatrend olarak teknolojinin trendlerini de yakından takip etmeye devam ediyoruz! Sizler için Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) gösterilen katlanabilir telefonlara göz attık. Öte yandan Antutu testlerinden faydalanarak en iyi Android amiral gemisi modellerinde kapsamlı bir şekilde göz attık.

Her ay ünlü bir yönetmeni incelediğimiz köşemizde ise basit bir hayattan başlayıp Oscar'a uzanan ilham verici hikayesiyle herkesi etkileyen Martin Scorsese'nim hayatına ayna tuttuk.

Sıra geldi en lezzetli sayfalara… Mutfakta Yaşam köşemizde son yılların büyük trendi Airfryer ile yapabileceğiniz hafif ve lezzetli yemeklere bir köşe ayırdık. Öte yandan sosyal medyada hemen her gün karşılaştığımız trend olan pratik mikrodalga tariflerini evde basit bir şekilde uygulayabileceğiniz şekilde sizlere aktardık.

Biraz da bilgisayar diyelim mi? Pek çok gencin merakla beklediği RTX 4060'ın özelliklerini sorguladık ve bulduklarımızı sizlerle paylaşmak için Bilgisayar Dünyası kategorimizde anlattık. Öte yandan oyuncuların alışkanlıklarını ve tercih ettiği donanımları da sayfalarımıza taşıdık.

Gelelim dergimizin en eğlenceli sayfalarına… Bu ay nihayet oyuncularla buluşacak Sons of the Forest bizim de radarımıza girdi. Oyunla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntıları anlattık. Biraz drama diyenler için sansasyonel dizi You'nun yeni sezonunda sizler için bahsettik! Dolu dolu bir Mart sayısı sizleri bekliyor! Çayınızı aldıysanız, hadi başlayalım…

Mediatrend Mart sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.