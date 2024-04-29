MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400'ü tanıtıyor

Mobil işlemciler günden güne daha da performanslı hale gelirken, üreticiler arasındaki rekabet de gittikçe artıyor. Bugün ortaya çıkan raporlara göre MediaTek, yeni bir 3nm yonga seti tanıtmaya hazırlanıyor. Dimensity 9400 olarak tanıtılacak işlemci, ARM'ın en yeni işlemci mimarisi "BlackHawk" ile gelecek. İşte MediaTek Dimensity 9400 detayları…

MediaTek Dimensity 9400, en büyük ve en güçlü işlemci olabilir

Önceki sızıntılarda en büyük işlemci olacağı ortaya çıkan Dimensity 9400'ün yeni çıkan özelliklerine bakacak olursak yeni yonga seti, Cortex-X5 kullanan BlackHawk mimarisi ile rakiplerini de eleyecek gibi duruyor. ARM ile MediaTek ortaklığıyla üretilen yeni işlemci, mimarisiyle birlikte A17 ve Qualcomm Oyron gibi işlemcilere karşı daha yüksek performans sergileyebilir.

Bir diğer önemli konu ise Dimensity 9400, önceki versiyonu 9300'e benzer olarak verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacak. Bu sayede çoklu iş parçacığı kullanan görevlerde daha fazla performans gösterebilir. Sızıntılara göre MediaTek'in işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, A17 Pro, ve Qualcomm Nuvia'yı bile geçerek saat başına yapılan işlemde daha yüksek performans gösteriyor.

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Ortaya çıkan özelliklerinde Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 Prime, üç adet Cortex-X4 Prime, ve dört adet Cortex-A720 çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli 3nm bir işlemci olacak. Ayrıca daha önceki modellerinde ortaya çıkan sorunlara da dikkat etmesi beklenen MediaTek'in yeni yonga setinde daha güçlü bir soğutma ve verimlilik sunacağı söyleniyor.

2024'ün son çeyreğinde tanıtılması öngörülen Dimensity 9400, amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olup, yapay zeka özelliklerine ve LPDDR5T desteğine de ev sahipliği yapacak.

Peki ya siz MediaTek Dimensity 9400 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce performansı rakiplerini geride bırakabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.