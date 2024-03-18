MaxTech, M3 MacBook Air'i Modifiye Ederek M4 Seviyesine Çıkardı

YouTuber MaxTech'in M3 MacBook Air'ı, özel bir soğutucu ile modifiye etti ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. İşte yapılan modifiyenin detayları ve maliyeti…

M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı

MaxTech, SVALT markasının DHCR soğutma istasyonunu ve termal pedleri kullanarak M3 MacBook Air'in performansını bazı durumlarda yüzde 50'ye kadar artırdı. Apple'ın hızlı M3 MacBook Air modelinin 114 dereceye kadar ısınarak performans düşüklüğü yaşadığı biliniyor.

Testte kullanılan soğutma istasyonu ise beklenmeyen bir performans artışının kilidini açtı. SVALT'ın DHCR soğutma istasyonu, MacBook'u dikey olarak tutarken dış şasiyi soğutarak M3 çipini içeriden serinletiyor.

M3 MacBook Air'in başı dertte! Bu kadar ısınması normal mi?

3DMark Wildlife testinde bu soğutma yöntemi, MacBook Air'in performansını kapalı ekran modunda 4,198 puandan 7,309 puana çıkardı. Bu puan, ısınma problemi olmayan durumda M3 MacBook Air'in elde ettiği puanın sadece 800 puan altında ve M3 MacBook Pro'nun 600 puan altında. Ancak, bu kadarla kalmadı.

3D Mark Wildlife Extreme Stres Testi

CihazKonfigürasyonPuanBenchmarkM3 Macbook AirFabrika çıkışı8,083Tek seferdeM3 Macbook AirFabrika çıkışı5,91620 dakika stresM3 Macbook AirEkran kapalı4,19720 dakika stresM3 Macbook AirEkran kapalı / soğutuculu7,30920 dakika stresM3 Macbook AirEkran kapalı / soğutuculu / termal pedli8,06220 dakika stresM3 Macbook ProFabrika çıkışı8,090Tek seferdeM3 Macbook ProFabrika çıkışı7,93320 dakika stres

MaxTech, M3 çipin iç soğutma çözümü ile dış şasi arasına yerleştirilen termal pedler sayesinde, MacBook Air'in sürekli performansını 8,062 puana çıkararak MacBook Pro'yu geçmeyi başardı. Bu sonuç, MacBook Air'in MacBook Pro'dan farklı soğutma çözümüne sahip olmasının, performans üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor.

Bu modifikasyonların maliyeti 279 dolar olarak belirtiliyor. SVALT'ın DHCR soğutma istasyonu, özellikle M3 MacBook Air'i genellikle masaüstünde kullananlar için pratik bir çözüm sunuyor ve ekranlara bağlı kullanım için de oldukça uygun.

Kullanıcıların MacBook'larını modifiye etmelerine gerek olmadan, cihazın performansını artırmalarını sağlıyor. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor.

Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir. Peki siz bu performans artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.