Max Payne Tarzı El Paso, Elsewhere Fragmanı Paylaşıldı

Oynanış tarzı ve ana karakteriyle Max Payne serisini hatırlatan El Paso, Elsewhere için nihayet resmi fragman paylaşıldı. Doğaüstü olayları ele alacak üçüncü şahıs nişancı oyunu, Eylül ayında oyuncularla buluşacak. İşte El Paso, Elsewhere'in tüm detayları.

Oynanış tarzı ve ana karakteriyle Max Payne serisini hatırlatan El Paso, Elsewhere için nihayet resmi fragman paylaşıldı. Doğaüstü olayları ele alacak üçüncü şahıs nişancı oyunu, Eylül ayında oyuncularla buluşacak. İşte El Paso, Elsewhere'in tüm detayları.

El Paso, Elsewhere Eylül'de PC ve Xbox'a çıkacak

Max Payne'den ilham alan yeni aksiyon oyunu, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Bağımsız geliştirici Strange Scaffold tarafından yapılan duyuruyla birlikte El Paso, Elsewhere'in fragmanı ve çıkış tarihi belli oldu.

Max Payne'in efsane oynanışının izinden gidecek yeni üçüncü şahıs nişancı yapımı; ana karakteri kurt adamlar, vampirler ve diğer yaratıklarla savaşmak zorunda bırakıyor. Teksas'taki bir motelde geçen oyun, hip-hop müziğe ve ağır çekim aksiyonlarına yer veriyor.

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Geliştirme ekibi El Paso, Elsewhere'in tasarım ve oynanışında Max Payne'den büyük ölçüde etkilendiklerini söyledi. PlayStation 2 döneminde oyunun hayranı olduğunu söyleyen geliştiriciler, oyunu Eylül ayında çıkarmak için sabırsız olduklarını belirtti.

İlk aşamada sadece Steam üzerinden PC ve Xbox'a sunulacak. PlayStation 5'e gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Oyunla ilgili ilk yorumların oldukça pozitif olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Strange Scaffold'un daha önce Space Warlord Organ Trading Simulator ve Sunshine Shuffle gibi bağımsız oyunlarıyla Steam'de boy gösterdiğini hatırlatalım.

Öte yandan Max Payne'in remake sürümü de şu anda geliştirilme aşamasında. Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne yeni nesil konsollara ve Windows'a yenilenmiş şekilde gelecek.