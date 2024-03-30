Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'in Volkanlarını Yakaladı

Mars Yörünge Uydusu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan ve Mars etrafında yirmi yıldan uzun süredir uçan bir uzay aracı. Son zamanlarda 25.000'den fazla yörüngeyi aşmış olan bu uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki volkanların son derece ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladı.

Mars Yörünge Uydusu'nun muhteşem volkan manzarası ve şaşırtıcı keşfi

ESA'nın yazdığı gibi, "muhteşem manzara, volkanları, vadileri, kraterleri, bulutları ve hatta Mars'ın en büyük uydusu Phobos'u gösteriyor."

İşte dış uzay manzarasında gördükleriniz:

– Olympus Mons: Sol alttaki en büyük çıkıntı Olympus Mons'tur, güneş sistemindeki en büyük volkandır. Arizona ile yaklaşık aynı büyüklükte olan bu volkan, 25 kilometre yüksekliğe ulaşıyor. (Everest Dağı 5.5 mil yüksekliğindedir.)

– Volkanik üçlü: Olympus Mons'un sağında, Ascraeus Mons, Pavonis Mons ve Arsia Mons adlı üç benzer şekilde devasa volkan bulunmaktadır. Bunlar, patlayıcı olma eğiliminde olmayan kalkan volkanlarıdır. Bunun yerine, lav fışkırma yollarından akar, zamanla katmanlar oluşturur ve nazik bir eğim oluşturur. Sonuç olarak, sırt üstü konulmuş bir kalkanı andıran bir arazi formu oluştururlar.

– Sayısız krater: Mars, kraterlerle tamamen kaplıdır. Kızıl Gezegen, güneş sistemi asteroid kuşağına yakındır, milyonlarca asteroidle dolu bir bölgedir. Mars'a çarptıklarında, Mars atmosferi Dünya'nın atmosferinin sadece %1'i yoğunluğunda olduğundan, bu uzay kayalarının ısınma ve parçalanma olasılığı daha düşüktür. Dahası, Mars tamamen jeolojik olarak ölü değildir – mars depremleri orada sık sık meydana gelir – ancak yeterli jeolojik etkinlik ve volkanizma, yeni kraterleri yıkayacak veya örtecek kadar değildir (Dünya'daki gibi).

– Mars bulutları: Görüntünün üstünde ve altında, her iki kutbun da üstünde ve altında, büyük bulut örtüleri görebilirsiniz. Mars'ta bulutlar, su buzundan ve karbondioksit buzundan oluşur.

– Ay Phobos: Mars'ın karanlık, şekilsiz ayaı Phobos'u, Kızıl Gezegen'in üstünde dolaşırken görebilirsiniz. Nispeten küçük ve çok ağır değil, en uzun tarafı sadece 27 kilometre uzunluğundadır. "Phobos'un küre şeklinde olmasını sağlayacak kadar ağır değil," diye açıklıyor Avrupa Uzay Ajansı. Dahası, defalarca güçlü uzay kayaları tarafından vurulmuştur. "Phobos, dev bir çarpışma tarafından neredeyse parçalandı ve binlerce meteor çarpması tarafından oyuklarla dolu," diye belirtti NASA.

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Bu etkileyici Mars manzarası, Kızıl Gezegen'in benzersiz coğrafyasını ve evrenimizin derinliklerindeki gizemleri keşfetme yolculuğumuzu aydınlatıyor.