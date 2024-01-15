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Mark Zuckerberg'in Hawaii çiftliğindeki inekleri bira ile beslemesi tepkilere yol açtı

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Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, Hawaii'deki çiftliğinde sığır yetiştirmeye başladığını ve dünya genelinde en kaliteli etleri üretmeyi amaçladığını belirtti. Ancak çiftlikteki ineklerin sadece macadamia fındığı ve çiftlik içinde üretilen birayla beslenmesi çevreciler ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştirildi.

Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp ve Instagram'un sahibi olarak bilinen iş insanı, Hawaii'deki Kauai adasında kurduğu çiftlikte ilginç bir et üretim yöntemi kullanarak dikkat çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çiftliğinde sığır yetiştirmeye başladığını ve dünya genelinde en kaliteli etleri üretmeyi amaçladığını belirtti. Ancak, bu üretim süreci çevreciler ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştirildi.

Zuckerberg'in çiftliğindeki inekler, sadece macadamia fındığı adı verilen bir fındık türüyle ve çiftlik içinde üretilen birayla besleniyor. Bu ilginç yöntem, Wired'ın yaptığı araştırmaya göre ortaya çıktı. Ayrıca çiftlik, bir yeraltı sığınağına ve farklı enerji projelerine de ev sahipliği yapıyor.

Ancak, Gıda ve Su Gözlemevi'nin politika direktörü Mitch Jones, Zuckerberg'ün bu uygulamasını tuhaf bulduğunu belirterek, "Bir sığırı, su yoğunluklu macadamia fındığı ve birayla beslemek Zuckerberg'ün tuhaf bir uygulaması. Gıda sistemimizdeki adaletsizlikler ve iklim krizi gerçeğiyle mücadele etmek için gerçek bir tarım reformuna ihtiyacımız var. Sadece zengin ünlüleri değil herkesi beslemek için çalışan küçük ve orta ölçekli çiftlikleri yaşatmalıyız" dedi.

Bu girişim, çevreciler tarafından et tüketiminin çevresel etkilerine karşı duyarlılık oluşturulması ve daha sürdürülebilir tarım yöntemlerine geçilmesi çağrılarına bir örnek olarak eleştiriliyor. Et tüketimi, ormansızlaşma, su kirlenmesi ve küresel ısınmanın önemli bir etkeni olarak kabul ediliyor ve bilim insanları, bu alandaki değişikliklerin iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini savunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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