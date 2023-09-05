Manisa Kart'ın e-Devlet üzerinden kullanıma kapatma hizmeti başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Türkiye'nin ilk kişiye özel toplu ulaşım kartı olarak tasarlanan Manisa Kart'ın, e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. MANULAŞ'tan yapılan açıklamada vatandaşların kaybettikleri Manisa Kart'larını e-Devlet üzerinden kullanıma kapatabilecekleri ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Türkiye'nin ilk kişiye özel toplu ulaşım kartı olarak tasarlanan Manisa Kart'ın, e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. MANULAŞ'tan yapılan açıklamada vatandaşların kaybettikleri Manisa Kart'larını e-Devlet üzerinden kullanıma kapatabilecekleri ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirilen toplu ulaşımda dönüşüm projesi çerçevesinde 2016 yılında Türkiye'nin ilk kişiye özel toplu ulaşım kartı olarak tasarlanan Manisa Kart, her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2019 yılında da daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla e-Devlet ortamına taşınan Manisa Kart, 900 bin kullanıcıya ulaştı. E-Devlet üzerinden hizmet veren ilk uygulama olan Manisa Kart'ın e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. MANULAŞ'tan yapılan açıklamada; "4 Eylül 2023 tarihi itibariyle e-Devlet kapısı üzerinden sunduğumuz hizmetlere yeni bir hizmet daha ekleyerek, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Artık vatandaşlarımız kaybettikleri Manisa Kart'larını e-Devlet üzerinden kullanıma kapatabilecekler" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA