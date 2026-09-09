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Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışı başladı

Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışı başladı
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TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışı, Malatya'da başladı.

TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışı, Malatya'da başladı.

Tulga Havalimanı'nda düzenlenen yarışlara katılan 113 takımdan genç mühendisler, insansız hava araçları için geliştirdikleri yazılım ve donanım kabiliyetlerini sergiledi.

Takımlar, yarışlar kapsamında belirlenen görevleri başarıyla tamamlayabilmek için mücadele ederken gökyüzünü şenlendirdi.

TÜBİTAK görevlisi Rabia Kavak, AA muhabirine, 13 Eylül'e kadar sürecek yarışlara 6 bin 463 yarışmacı ile 3'ü yurt dışından toplam 113 takımın katıldığını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Halaskar İnsansız Hava Aracı Takımından Kamil İpçiler, "Bir kırım yaşadık ama maalesef pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Hedefimiz birincilik inşallah. Tekrar geleceğiz, daha güçlü geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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