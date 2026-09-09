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Malatya'da Uluslararası Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı sürüyor

Malatya'da Uluslararası Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı sürüyor
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Malatya'da, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor.

Malatya'da, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen yarışmalarda, 113 takımda yer alan genç mühendisler, kabiliyetlerini sergiliyor.

Yarışmaların yapıldığı alanlarda ise ATAK helikopterleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, Malatya'da yarışmalara ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin becerilerini sergilediğini aktaran Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle savunma sanayi alanındaki baş döndürücü gerçekleştirilen devrimi destekleyen bir faaliyet olarak da bu faaliyeti değerlendirmek gerekir. O yüzden çocuk ve gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve savunma sanayine, teknolojiye ilgi duymasını sağlayacak önemli bir organizasyon. Diğer taraftan depremden zarar görmüş bir şehirde özellikle çocuk ve gençlerimiz için yeni bir fırsat, yeni bir pencere olarak da görüyoruz."

Kaynak: AA
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