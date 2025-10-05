Madonna'dan Elon Musk'a büyük şok! Servet değerindeki teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

Teknoloji dünyasının önde gelen ismi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni reklam kampanyası için sıra dışı bir isme yöneldi: Pop müziğin efsane ismi Madonna. İddialara göre Musk, Madonna'nın Tesla reklamında yer alması karşılığında 500 milyon dolarlık rekor bir teklif sundu.

ELİNİN TERSİYLE GERİ ÇEVİRDİ: RUHUM SATILIK DEĞİL

67 yaşındaki sanatçı, bu astronomik teklif karşısında sanatsal kimliğini ve kişisel değerlerini öne çıkaran bir cevap verdi. Ünlü yıldız, "Ruhum satılık değil" diyerek projede yer almayı reddetti.

HAYRANLARINDAN DESTEK YAĞDI

Madonna'nın paradan ziyade özgünlüğünü koruyan bu tavrı, dünya genelindeki hayranları tarafından büyük övgüyle karşılandı. Takipçileri, sanatçının yıllardır süregelen prensipli duruşunu alkışlarken, bazıları onu "para karşısında eğilmeyen gerçek bir sanatçı" olarak nitelendirdi.

ZİRVEDEKİ 40 YIL

1982 yılında müzik dünyasına adım atan Madonna, geçen onlarca yıla rağmen hala sahnede ve popüler kültürdeki etkinliğini sürdürüyor. Birçok müzik eleştirmeni onu yalnızca bir sanatçı olarak değil, pop müziğin şekillenmesinde başrol oynayan bir figür olarak değerlendiriyor. O, aynı zamanda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık servetiyle müzik dünyasının en zengin isimlerinden de biri.