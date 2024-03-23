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M3 vs M2 MacBook Air: Hangisi Daha İyi?

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En yeni Apple Silicon işlemci olan M3 ile M2 işlemcili MacBook Air modelini karşılaştırdık. M3 vs M2 MacBook Air, kazanan kim?

M3 vs M2 MacBook Air karşı karşıya!

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Apple'ın MacBook Air serisi, M2 ve M3 çipleriyle farklı seçenekler sunuyor. M3 çipi, M2'ye göre daha yeni ve güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Performans açısından, M3 çipi, tek çekirdekli görevlerde %17, çok çekirdekli görevlerde %21 ve grafiklerde %15'lik bir artış sağlıyor. Bu da daha hızlı ve verimli bir deneyim sunabileceği anlamına geliyor.

Ekran boyutu da bir diğer önemli farklılık. Artık Apple, M2 çipli modelde 15.3 inç ekran boyutunu sunmuyor. Dolayısıyla, daha büyük bir ekran isteyenler için tek seçenek M3 modeli olacak. Büyük ekranlar özellikle çoklu görevlerde veya multimedya içerikleriyle çalışırken avantaj sağlayabilir.

Bağlantı özellikleri de karşılaştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir faktör. M3, iki harici ekrana bağlanmayı desteklerken, M2 yalnızca bir tane destekliyor. Bu, çoklu monitör kurulumlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli bir ayrıntı.

Fiyat ise en önemli belirleyicilerden biri, öyle ki M3 MacBook Air'in, M2 modelinden biraz daha pahalı. Ancak, daha güçlü performans ve ek özellikler için bu artışın kabul edilebilir olabileceği düşünülebilir.

Performans odaklı kullanıcılar için M3 en iyi seçenek olabilirken, daha büyük bir ekran isteyenler için M3 modeli tercih edilebilir. Ancak, temel görevler için uygun fiyat arayanlar için M2 modeli yeterli olabilir. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun olanı seçerken dikkatlice düşünmeleri önemli.

Ayrıca, M3 MacBook Air'in 8 GB veya 16 GB RAM ile yapılandırılabilir olduğunu ve farklı depolama seçenekleri sunduğunu belirtmek önemli. Son olarak, M3 MacBook Air, macOS Sonoma işletim sistemi ile birlikte gelir ve bu da kullanıcıya güncel ve verimli bir işletim sistemi deneyimi sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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