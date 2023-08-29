Lenovo YOGA Pro 14s: Yeni Dizüstü Bilgisayar Piyasaya Sürüldü

Lenovo, Intel'in i9 işlemcisi ile güçlendirilmiş YOGA Pro 14s modelini piyasaya sürdü. 32 GB RAM bellek, 3K çözünürlüklü ekran, 1 TB depolama ve hızlı şarj desteği gibi yüksek özelliklere sahip olan bilgisayarın fiyatı 32 bin TL olarak belirlendi.

Lenovo yeni dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Intel'in i9 işlemcisi ile güçlenen Lenovo YOGA Pro 14s bugün tüm özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıktı. Gelin yüksek özelliklere sahip YOGA Pro 14s'in tüm detaylarına göz atalım.

YOGA Pro 14s 32 GB RAM bellek ile geliyor!

Başta da belirttiğimiz gibi Intel i9-13900H işlemci ile gelen Lenovo YOGA Pro 14s, bu işlemcinin yanında 32 GB LPDDR5 RAM bellekler bulunduruyor. Entegre ekran kartı ile gelen YOGA Pro 14s, Extreme Edition sürümünde RTX 4060 ekran kartı taşıyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere 14,5 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde bir ekranla gelen YOGA Pro 14s, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. 1080P çözünürlüğüne bir adet kamera ile gelen bilgisayar, depolama kanadında 1 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD'ler ile kullanıcıların verilerini saklayacak.

Üzerinde Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 ve 3,5 ses girişlerini taşıyan YOGA Pro 14s, 100W hızlı şarj destekli 73Wh batarya ile geliyor. Toplamda 1,58 kilogram ağırlığında olan YOGA Pro 14s fiyatıyla da ilgi çekiyor.

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Baz model 32 bin TL'ye satılacak!

Bugün satışa sunulan YOGA Pro 14s ve 14s Extreme Edition fiyatlarıyla dikkat çekti. Lenovo, 32 GB RAM + 1 TB depolamalı YOGA Pro 14s modeli için 1206 Dolar fiyat belirlmiş. Yani ortalama 32 bin TL civarı. RTX 4060'lı YOGA Pro 14s Extreme Edition ise 1645 Dolar fiyatla satılacak. Bu modelin Türkiye fiyatı ise 43.700 TL gibi duruyor. Tabi vergiler dahil fiyatların artacağını söylemek gerekiyor.

Her ne kadar fiyatlar fazla gibi gözükse de bu özellikere sahip dizüstü bilgisayarların Lenovo YOGA Pro 14s modellerinden daha ucuz olmadığı aşikar. Bakalım Lenovo'nun yeni i9 işlemcili dizüstü bilgisayarları nasıl tepkiler alacak? Siz yeni YOGA Pro 14s'i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Lenovo Yoga Pro 14s özellikleri

Ekran: 14,5 inç, 3K, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Intel i9-13900H

RAM: 32 GB LPDDR5

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

Batarya: 73Wh, 100W hızlı şarj desteği

Fiyat: 32 bin TL