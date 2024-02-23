Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024 Tanıtıldı

Lenovo bugün 14 ve 16 inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarları Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+'ı tanıttı. Ryzen işlemcilerden güç alan ThinkBook 14+ ve 16 modelleri, ekranları ile göz dolduruyor. İşte karşınızda tüm özellikleri ve fiyatı ile Lenovo ThinkBook 14+/16+ 2024.

Lenovo ThinkBook 2024 neler sunuyor?

Lenovo bugün günlük kullanım için geliştirdiği ThinkBook 14+ ve 16+'ı tanıttı. İki cihaz arasında sadece ekran farkı olduğunu bildiren şirket, isimlerinden de anlaşılacağı üzere bir modelde 14,5 inç diğer modelde ise 16 inç ekran sunuyor. 14,5 inç büyüklüğündeki ekran 3K çözünürlüğe ve yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. 16 inçlik ekran ise 2,5K çözünürlüğe ve yüzde 91 ekran gövde oranı ile karşımıza çıkıyor. Tabi iki ekranda da yüzde 100 sRGB renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunuluyor. Ayrıca ThinkBook 14+'ın 90Hz ekranlı ek bir sürümü de bulunuyor.

Ekran dışında başka hiçbir farkları olmayan ThinkBook 14+ ve 16+ AMD imzalı 65W sekiz çekirdekli Ryzen R7-8845H işlemciden güç alıyor. İki modelde de 16GB ve 32GB LPDDR5X RAM bellek seçeneği sunan Lenovo, depolama tarafında tüm modeller için 1TB M.2 SSD'leri kullanıyor.

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Elektriksel anlamda gücünü 85 Wh'lık bir pilden alan Lenovo ThinkBook 14+/16+ 2024 modelleri 30 dakika gibi kısa bir süerde yüzde 50 şarj olabiliyor. Tüm bunlara ek olarak 1080p ultra net web kamerasını ekranın üzerinde taşıyan ThinkBook 14+/16+ 2024, üzerinde microSD kart okuyucu, Thunderbolt 4, USB 4, USB 2.0, HDMI/RJ45 bağlantı noktalarını da taşıyor.

26 Şubat'tan itibaren çevrimiçi olarak satın alınabilecek olan ThinkBook 14+/16+ modelleri toplam beş versiyonla karşımıza çıkıyor. Fiyatları ve versiyonları sizler için aşağıda tablo haline getirdik. Siz Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024'ü nasıl buldunuz? Sizce özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Lenovo ThinkBook 14+ ve 16+ 2024 fiyatları!

Lenovo ThinkBook 14+Ryzen R7 8845H16GB RAM1TB depolama2,5K 90Hz ekran694 DolarRyzen R7 8845H16GB RAM1TB depolama3K 120Hz ekran736 DolarRyzen R7 8845H32GB RAM1TB depolama3K 120Hz ekran778 Dolar