Bu içeriğimizde en popüler oyunlar arasında yer alan League of Legends (LoL) için en bilinen hataları ve çözümlerini sizler için anlattık.

Riot Games tarafından 2009 yılında piyasaya sürülen ve günümüzde ise en popüler çevrimiçi oyunlar arasında yer alan League of Legends (LoL), kimi zaman oyuncuların sinirden ter akıttığı; bazen de mutlu ve heyecanlı maçlara sahne olan bir oyun oluyor. Bu doğrultuda yapım, hem seviliyor hem de sevilmeyebiliyor.

Tabii popülaritenin getirdiği bazı sorunlar da yok değil. Milyonlarca oyuncuya sahip olan League of Legends, büyüklüğü ile bağlantılı olarak bazen oyuncuya çeşitli hatalar gösterebiliyor. Peki League of Legends (LoL) hata kodları ve çözümleri neler? Detaylar içeriğimizde.

League of Legends (LoL) Hata Kodları ve Çözümleri

Riot Games tarafından League of Legends (LoL) için paylaşılan birkaç hata kodu bulunuyor. Bizler de bu hata kodlarını, hata sebebini ve çözümü sizler ile paylaşıyoruz. O halde lafı çok uzatmadan League of Legends (LoL) hataları ve çözümlerine geçelim.

League of Legends (LoL) Giriş Yaparken Beklenmeyen Hata Oluştu

LoL'e giriş yaparken beklenmeyen bir hata oluştuğunda bunun en temel sebebi internet bağlantısının zayıf olması. Tabii bu durum güncellemelerin indirilmesini ve LoL sunucularına bağlanılmasını da oldukça zorlaştırır.

League of Legends (LoL) terimleri!

Bu hatayı çözebilmek için internet bağlantısının daha yüksek kalitede olması gerekiyor. Bunun içinse modemi kapatıp açabilir, DNS sunucularını değiştirebilir veya bağlantınızda farklı bir sorun olduğunu düşünüyorsanız internet sağlayıcınızdan destek talep edebilirsiniz.

League of Legends (LoL) 002 hatası

League of Legends (LoL) 002 hatası, güncelleme yapılmaya çalışıldığı sırada bilgisayarda yeteri kadar depolama alanı olmadığı anlamına gelir. Cihazınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek yer açmayı düşünebilirsiniz.

League of Legends (LoL) 004 hatası

League of Legends (LoL) 004 hatası, oyunun istemcisi güncellenemediği zaman ortaya çıkar. Bir güncelleme indirilemiyorsa ya bir bağlantı sorunu vardır ya da bilgisayarda yeteri kadar depolama alanı yoktur.

League of Legends (LoL) 7 hatası

League of Legends (LoL) 7 hatası, Riot Games sunucularından kaynaklanmaktadır. Sunuculara aşırı yük bindiği zaman oluşan bu hatayı çözebilmek için ne yazık ki yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Arada sırada tekrardan giriş yapmayı deneyerek sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz.

League of Legends (LoL) 1B hatası

League of Legends (LoL) 1B hatası, internet servis sağlayıcısı kaynaklı sorunlar nedeniyle LoL sunucularına bağlanılamadığında meydana gelir. Bu hata genellikle bir süre sonra kendiliğinden çözülse de beklemek istemeyenler, LoL İstemcisi'ni yönetici olarak çalıştırmayı deneyebilir.

League of Legends (LoL) "Program, d3dx9_43.dll bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor." hatası

Daha çok yeni bilgisayarlarda karşılaşılan "Program, d3dx9_43.dll bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor." hatası, DirectX ile ilgili bir dosyanın eksikliğinden dolayı meydana gelir. Sorunu çözebilmek için Windows güncellemelerini tamamlamanız yeterlidir. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, DirectX End-User Runtime Web Installer yazılımı ile manuel kurulum yapabilirsiniz.

League of Legends (LoL) Giriş yaparken oluşan beklenmedik hata

"Giriş yaparken oluşan beklenmedik hata" sorunu ile daha çok arka planda birden fazla LoL hizmeti çalıştığında karşılaşılır. Bu hatayı çözebilmek için Görev Yöneticisi uygulamasından LoL ile ilgili tüm bütün görevleri sonlandırmalısınız. Daha sonrasında tekrardan giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

League of Legends (LoL) 0xc0000005 hatası

League of Legends (LoL) 0xc0000005 hatası, çoğu zaman Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda meydana geliyor. Bu hatanın tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmemekle beraber istemciye erişimi engelliyor.

LoL oyuncularının canını sıkan 0xc0000005 hatasını çözebilmek için LoL İstemcisi'ni yönetici olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Eğer sorun çözülmezse, LoL'ü bilgisayarınızdan tamamen kaldırdıktan sonra yeniden kurmak dışında başka bir seçenek kalmıyor.

League of Legends (LoL) "Kritik bir hata meydana geldi." hatası

Steam ve Discord gibi çeşitli arayüz seçenekleri sunan uygulamaların sebep olduğu "Kritik bir hata meydana geldi." hatasını demin sözünü ettiğimiz arayüz seçeneklerine sahip uygulamaları kapatarak çözebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızda Riot Games >League of Legends klasörünü bulduktan sonra buradan DATA ve Config klasörlerini de silmenizde fayda var.