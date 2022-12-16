Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere her sene devlet tarafından verilen burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenim kredisi, her sene gerekli koşulları sağlayan binlerce öğrenciye veriliyor. Burs çıkmayan öğrenciler ise tercihen kredi alarak öğrenimini devam ettiriyor.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!

KYK burs ve kredi sonuçları, bu sene de her sene olduğu gibi e-devlet üzerinden kontrol ediliyor. Fakat başvuru yapan her öğrencinin kısa süre içinde aynı anda giriş yapmak istemesi üzerine şu anda erişim mümkün değil.

?? Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Sonuçlar için ???? https://t.co/azbjFfiPm8 Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/GbeeQFx0gA — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 16, 2022

KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlandığı haberi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Bakan, e-devlet linki paylaşarak sonuçların açıklandığını paylaştı.

Ek olarak KYK burs ve kredi için her sene zam yapılıyor. Kredi ve Yurtlar kurumu, bu sene yüzde 50 oranında zam yaptı. Bu doğrultuda lisans için burs ve kredi ücreti 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için ise 3759 Türk Lirası'na yükseldi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Size burs ya da kredi çıktı mı ve burs miktarlarını yeterli buluyor musunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.