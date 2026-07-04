Haberler

Kütahya Tasarım Teknokent'ten Antalya Teknokent'e iş birliği ziyareti

Kütahya Tasarım Teknokent'ten Antalya Teknokent'e iş birliği ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tasarım Teknokent heyeti, kurumsal iş birliklerini geliştirmek ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya Teknokent'i ziyaret etti. Görüşmelerde mentörlük desteği ve ortak projeler değerlendirildi.

Kütahya Tasarım Teknokent heyeti, kurumsal iş birliklerini geliştirmek ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir'e ziyarette Kurumsal İletişim Koordinatörü M. Enes Bilgili, İdari ve Mali İşler Koordinatörü Yunus Emre Telli, Murat Örengül ile Girişimcilik ve Proje Koordinatörü Muhammed Bekmezci eşlik etti. Heyet, Antalya Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Dr. İbrahim Yavuz ile bir araya geldi. Görüşmede, Kütahya Tasarım Teknokent'in TGBD üyeliği dolayısıyla Dr. İbrahim Yavuz'a plaket takdim edildi.

Ziyaret kapsamında Antalya Teknokent'in faaliyetleri, yönetim modeli ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. İki kurumun personelleri de bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu ve deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Kütahya Tasarım Teknokent ile Antalya Teknokent arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi. Ayrıca Antalya Teknokent'in, Kütahya Tasarım Teknokent'e mentörlük desteği sağlaması konusunda ortak bir anlayışa varıldığı ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz'a Kütahya'nın simgelerinden olan çini tabak hediye ederek misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaretin, iki teknokent arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine ve gelecekte hayata geçirilecek ortak projelere zemin hazırlaması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

İran'ı tehdit için hiç bir fırsatı kaçırmıyor! Hepsini etkisiz hale...
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'da Hamaney'e son veda: Binlerce kişi Musalla Camisi'ne akın etti, gözler Müçteba Hamaney'de

On binler Hamaney'e veda ediyor, merak edilen o isim meydanda yoktu!
Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi

Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık! Almak isteyen sıraya girdi
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı