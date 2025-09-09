Kurumsal İşbirliği ve Sosyal Etki İçin Sosyal Akılla Yapay Zeka Projesinde eğitim tarihleri netleşti

Toplumsal fayda odaklı teknoloji projelerine bir yenisini ekleyen Sosyal Akıl Derneği'ninyürütücülüğünü üstlendiği "Kurumsal İşbirliği ve Sosyal Etki İçin Sosyal Akılla Yapay Zeka Projesi" için önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor.

İbn Haldun Üniversitesi, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Düşünce ve Strateji Araştırmaları Merkezi(İSDAM), Sivil Toplum Merkez Üssü Derneği (STMÜ) ve İlksen Ol Gençlik Hareketi Derneği ile birlikte güzel bir eğitim programı hazırlanıyor.

İlk eğitim 4 Ekim'de "birbirinden değerli eğitmenlerle" başlarken, proje sonunda kurulacak profesyonel ağ ile etkinin sürdürülmesi hedefleniyor. Projenin bir parçası olmak isteyen adaylar için başvurular hala açık.

İLK GRUP EĞİTİMLERİ 4 EKİM'DE

Sosyal Akıl Derneği tarafından yürütülen ve Ağustos ayındaki tanıtım toplantısıyla büyük ilgi toplayan "Kurumsal İşliği ve Sosyal Etki İçin Sosyal Akılla Yapay Zeka Projesi"nde eğitim maratonu başlıyor. Projeye dahil olmak isteyenler için katılımcı ve eğitmen başvuruları devam ederken, ilk grup eğitimlerinin 4 Ekim 2025 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

DÖRT AYRI GRUPTA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM TAKVİMİ

Katılımcıların programlarına esneklik sağlamak ve daha verimli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla eğitimler dört ayrı grup halinde planlandı. Her grup için üç tam gün sürecek olan eğitimlerin tamamı, Cumartesi ve Pazar günleri 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Her grup 20 saatlik eğitim alacaktır.

Etkinlik Bilgileri ve Yeri: Online-Çevrimiçi

1. Grup: 4-5 Ekim 2025 (Cumartesi-Pazar) ve 11 Ekim 2025 (Cumartesi)3 Tam Gün- Online/Çevrim içi

2. Grup: 8-9 Kasım 2025 (Cumartesi-Pazar) ve 15 Kasım 2025 (Cumartesi) 3 Tam Gün Online/Çevrim içi

3. Grup: 22-23 Kasım 2025 (Cumartesi-Pazar) ve 29 Kasım 2025 (Cumartesi) 3 Tam Gün Online/Çevrim içi

4. Grup: 13-14 Aralık 2025 (Cumartesi-Pazar) ve 20 Aralık 2025 (Cumartesi) 3 Tam Gün Online/Çevrim içi

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ETKİ: PROFESYONEL AĞ KURULUYOR

Proje, sadece bir eğitim programı olmanın ötesinde kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda, eğitimlerin tamamlanmasının ardından tüm katılımcıları ve eğitmenleri bir araya getirecek "Sosyal Akıl Karma Zeka(Akıl-Yapay Zeka) Ağı" kurulacak. Bu ağ, mezunların bilgi ve deneyim paylaşımına devam etmelerini, yeni projelerde işbirliği yapmalarını ve alanlarındaki gelişmeleri birlikte takip etmelerini sağlayacak.

ÇAĞRI: KATILIMCI VE EĞİTMEN BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Dernek yetkilileri, projenin kapılarının hala açık olduğunu vurguladı. Yapay zeka alanında kendini geliştirmek ve bunu sosyal faydaya dönüştürmek isteyen potansiyel katılımcılar için başvuru süreci devam ediyor. Ayrıca, bu önemli projede bilgi ve deneyimlerini aktarmak isteyen alanında uzman eğitmenler için de başvuru kanalları açık tutuluyor.

Projenin bir parçası olmak isteyen adaylar, başvuru detayları ve süreç hakkında bilgi almak için www.sosyalakil.org.tr veya proje sitesi www.sosyalakil.org adresini ziyaret edebilirler.