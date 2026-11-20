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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ), kentlerdeki ağaçların biyokütle ve karbon depolama kapasitesini hesaplamak amacıyla "CarBioSys Karar Destek Sistemi" geliştirildi.

Ağaçların karbon depolama miktarını bilimsel verilerle hesaplayan yazılım, kentlerdeki yeşil alanların iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısının belirlenmesine imkan sağlıyor.

KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mahmut Tuğluer ve ekibinin geliştirdiği yazılımda, laboratuvar ve arazi çalışmalarında elde edilen verilerden oluşturulan katsayı ve formüller kullanılıyor.

Kullanıcılar ağacın türü, gövde çapı ve boyu gibi ölçüm bilgilerini sisteme girerek biyokütle miktarını ve depoladığı tahmini karbon miktarını hesaplayabiliyor.

Mahmut Tuğluer, AA muhabirine, yazılımı geliştirmeden önce laboratuvar ve arazi çalışmaları yürüttüklerini, ağaçların gövde çapı, boyu, yaprak ve dal örneklerine ilişkin verileri topladıklarını söyledi.

Elde ettikleri veriler doğrultusunda hesaplama katsayıları oluşturduklarını anlatan Tuğluer, "Belirlediğimiz katsayıları sisteme aktararak herkesin kullanabileceği CarBioSys karbon depolama ve biyokütle hesaplama sistemini oluşturduk. Programa ağacın ölçüm ve tür bilgilerini girdiğimizde sistem bize ağacın tahmini biyokütle miktarını ve depoladığı karbon miktarını veriyor." dedi.

50 bin üzerindeki ağacın karbon miktarı hesaplandı

Parklar, yol ağaçlandırmaları ve farklı kentsel yeşil alanları kapsayan çalışmalarda, bugüne kadar farklı türlerden 50 binin üzerinde ağacın karbon depolama miktarının hesaplandığını belirten Tuğluer, araştırma ve uygulama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kent ağaçlarının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tuğluer, orman alanlarındaki toplu ağaçların karbon depolama potansiyelini belirlemeye yönelik farklı yöntemler bulunduğunu, geliştirdikleri modelle kentlerdeki tekil ve dağınık ağaçların da değerlendirilebildiğini kaydetti.

Yazılımı geliştirmeye devam ettiklerini bildiren Tuğluer, Türkiye'ye özgü katsayılarla yaklaşık 200 yerel ağaç türünü sisteme entegre etmeyi ve bu alanda ulusal bir yöntem oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ağaçlandırmada doğru tür ve yer seçimi önem taşıyor

Ağaçların karbon depolama miktarının yalnızca türlerine göre değerlendirilemeyeceğine dikkati çeken Tuğluer, yetişme ortamı, iklim koşulları, yaş, büyüklük, bakım ve sağlık durumunun da bu kapasiteyi etkilediğini belirtti.

Aynı türden ağaçların farklı çevre koşullarında farklı miktarlarda karbon depolayabildiğini anlatan Tuğluer, kent ağaçlandırmalarında doğru yerde doğru türün seçilmesi ve uygun bakım koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yol refüjlerinde alt dalları genişleyen ağaçların ilerleyen yıllarda trafik güvenliği ve görüş mesafesi nedeniyle budanmak zorunda kalabildiğini aktaran Tuğluer, bu tür sorunların önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmalarının uzun vadeli planlanmasının önemine işaret etti.

CarBioSys'i Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında uluslararası katılımcılara da tanıttıklarını bildiren Tuğluer, farklı katılımcılarla işbirliğine yönelik ön protokoller imzaladıklarını söyledi.

Yazılımın ağaç bulunan her yerde kullanılabileceğini belirten Tuğluer, yerel yönetimlerin desteğiyle il ve ilçelerdeki kent ağaçlarının envanterinin çıkarılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA