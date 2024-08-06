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Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması

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BTK'nın popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu dün META şirketinin yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Uraloğlu toplantı sonrası "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META'nın yaptığı savunma da ortaya çıktı. Şirket yetkilileri, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'nın 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirdiği Instagram'ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" dedi.

Toplantıya, Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı. Görüşmede, META'ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusunda uyarılar yapıldı.

"ABD TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRDÜĞÜ İÇİN ALGORİTMA ENGELLİYOR"

Milliyet Gazetesi'nden Meltem Güneş'in haberine göre META yetkilileri, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

Kritik toplantıdan çarpıcı detay! İşte erişim engeli getirilen Instagramın ilk savunması

"PKK, PYD VE FETÖ'YÜ DE ENGELLEYİN O ZAMAN"

Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. META, PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktı.

"İÇERİK LİSTESİ ŞİRKETE SUNULDU"

Türkiye'nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi şirkete sunuldu. Ancak terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini ifade etmişti. Altun'un bu açıklamasından dakikalar sonra ise BTK, milyarlarca üyesi olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişim engeli getirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sosyal Medya Algoritma Instagram Sosyal Medya Hukuk Teknoloji Politika Haberler

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Yorumlar (44)

Savas Ozturk:

Hamas’ı tüm dünya terör örgütü ilan ediyor bi siz etmiyorsunuz her yeri kapatın bence

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Emre Kaya:

Ben sanatçıyım evet instagram geniş bir yelpaze herkese hitap ediyor ama Türkiyem için en hayırlısı kaldırılmasıdır boş bir mecra arkadaşlar inanın bel bağlamaya bile gerek yok.

519
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Emre Şencan:

Onu bunu bırakın pislik yuvası tiktoku kaldırın bir an önce

346
10
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Alp null:

saçmalığa bak ABD den bizede madem sosyal medya özgür bir alan diye belirtiyor iseniz isteyen istediğini söyler yazar bütün dünya ABD ile aynı fikirde mi olcak saçma bir savunma META yetkilileri kendinizde misiniz

304
30
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Serhat Bagci:

Hamas terör örgütüdür de ondan instagramı kapatmak çözüm mü bence değil :)

68
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Nur Zo:

Hepsini KA PA TIN

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Tolga Güngör:

Madem öyle ozaman lütfen Starbucks MC Donalds gibi İsrail ile özlestirilmis yerleri de kapatin

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Cihan Yeter:

Nisantasin da bi simitci var bayat simit satiyor onuda kapatin

47
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ömer:

işte bunların sonra Instagramını kullan. basit ama etkili zehir

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11
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Hikmet Tan :

Bence tek sorun bu değil ali Express'e vs gibi alış veriş yerlerine yapılan vergilerin ön planıydı zira herkes oradan ürün getirip satıyordu onun önüne geçmekti

31
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