Korsan uygulamalara yeşil ışık! Apple, App Store konusunda geri adım attı

Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Apple, Avrupa'da yaşayan kullanıcılar için üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verecek.

Avrupa Birliği Komisyonu, teknoloji sektöründe haksız rekabeti ortadan kaldırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Apple, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde Bloomberg raporuna göre Apple, üçüncü parti uygulama mağazalarına ve dışarıdan uygulama yüklemeye izin verecek.

Apple, üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verecek

Geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan tek tip şarj girişi yasası, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edildi. 28 Aralık 2024'te yürürlüğe girecek yasa, Avrupa ülkelerinde Type-C girişli iPhone satışını zorunlu hale getirecek.

Yazılım mühendislerinin, kullanıcıların üçüncü taraf yazılımları App Store'u kullanmadan iPhone'larına ve iPad'lerine indirmelerini mümkün kılmak için çalıştıkları iddia ediliyor. Bu, şirketlerin Apple'ın tüm işlemler için aldığı yüzde 30'a varan komisyondan kaçınmasına olanak sağlayacak.

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Apple, yeni Avrupa yasalarına karşı kulis yaparken, yandan yüklemenin tüketicilerin cihazlarına güvenli olmayan uygulamalar yükleyebileceğini ve mahremiyeti baltalayabileceğini savundu. Şirket, gereksinimleri karşılayacak şekilde gelecek yılki iOS 17 güncellemesinin bir parçası olarak değişikliklerin hazır olmasını hedefliyor.

Sürecin Craig Apple Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Andreas Wendker tarafından yönetildiği yayınlanan raporda yer alıyor. Apple'ın yeni özelliği Avrupa dışındaki kullanıcılara açmayı planlamadığı belirtildi.

Analistler, şirketin App Store dışında yüklenen uygulamalar için güvenlik gereksinimleri zorunlu kılıp kılmayacağını da değerlendirdiğini belirtti. Bu durum, Apple tarafından doğrulamayı ve potansiyel olarak AB'nin Dijital Pazarlar Yasası hedeflerini geçersiz kılabilir.

Son olarak Apple, DMA'nın üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verme gerekliliğine uyup uymayacağına veya iMessage'ı diğer mesajlaşma servisleriyle birlikte çalışabilir hale getirip getirmeyeceğine henüz nihai bir karar vermedi. Ancak şirket, kamera, NFC ve daha fazlası dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalara daha fazla erişim imkanı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.