KOMEK, TOGG'un ahşap oyuncaklarını üretiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un ahşaptan oyuncaklarını üretiyor. KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi, TOGG'un ahşap oyuncaklarını yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine ekledi. Oyuncaklar, Anatoya markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretiliyor ve çocukların vazgeçilmezi olacak. KOMEK bünyesinde kurulan Anatoya Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, kendi tasarımlarıyla eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklar üretiyor ve internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un ahşaptan oyuncağını üretiyor.

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u da ekledi. "Anatoya" markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen TOGG'un ahşap oyuncakları çocukların vazgeçilmezi olacak. Anatoya Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, Anatoya'nın "Medeniyetimizin oyuncakları" sloganıyla KOMEK bünyesinde 2019 yılında Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) projesi çerçevesinde kuruldu. Ahşap ve pelüş oyuncaklar üreten atölyede kendi tasarımlarıyla eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklar üretiliyor ve internet üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor.

Anatoya'ya özel 7 renk üretiliyor

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından yerli ve milli araç TOGG'un da ahşap oyuncaklarını üreten KOMEK Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, kayın ağacından ürettiği oyuncak araçları 7 farklı renkte satışa sunuyor. Talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısının artırılması planlanan oyuncak, 15 parçadan oluşuyor ve 40 santimetre uzunluğu sahip. Oyuncak TOGG, komekpazari.com adresinden satışa sunuldu. - KONYA