Kolon Güçlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kolon güçlendirme teknikleri ve depreme dayanıklı yapılar için kullanılan üç temel yöntem hakkında bilgi veren bir haber.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de doğal afetlerden kaçmak mümkün değil. Ülkemizin en büyük tehlikelerinden birisi ise deprem. Binaların bu konuda daha sağlam yapılması için çeşitli adımlar atılmış olsa da, kolon güçlendirme işlemi herkesin merak ettiği bir konu. Peki kolonların daha dayanıklı olması için neler yapılabilir?

Evim depreme dayanıklı mı, kolon güçlendirme yapmalı mıyım?

Beton kolonlar binalarda yükleri taşıyan temel yapı elemanlarıdır. Zamanla kolonlarda aşınma meydana gelebilir veya daha güçlü olması için yeniden donatılması gerekebilir. Kolon güçlendirme teknikleri ise betonarme kolonların yük taşıma kapasitesini arttırmak için tercih edilir.

Beton kolonların güçlendirilmesinin birkaç nedeni bulunuyor. Bunların başında daha ağır ekipmanlar nedeniyle kolondaki mevcut yükler artmış olabilir. Ayrıca eski inşaat tekniklerinden dolayı gücü yetersiz de olabilir. Kolonlar ayrıca uzun yıllar boyunca çelik korozyonu veya betondaki çatlaklar nedeniyle zayıflayabilir.

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Kolon güçlendirmek için kullanılan üç ana teknik; betonarme mantolama, çelik mantolama ve fiber elyaf takviyeli polimer (FRP) mantolama şeklinde sınıflandırılır.

Betonarme mantolama

Betonarme mantolama, mevcut kolonun etrafına kalıp inşa edilmesiyle yapılır. Bu teknik ile kesit alanı genişletilir ve hem daha yeni hem de daha yüksek mukavemetli beton dökülür. Ayrıca inşaat demirleri mevcut kolona mekanik olarak bağlanır. Bu sayede yeni ve eski beton arasındaki gerilimler eşitlenir.

Çelik mantolama

Çelik mantolama, kolonların etrafına yerleştirilen ve kalıcı olarak tutturulan çelik plakalar ile yapılır. Özellikle dar alanlarda ve nispeten küçük kolonlarda tercih edilir. Çelik, yüksek basınca karşı koyarak kolonun yüksek gerilimi temele aktarmasına yardımcı olur.

Fiber elyaf takviyeli polimer (FRP)

FRP işlemi; karbon/cam elyaf levhaların veya epoksi ile doldurulmuş polimerin kolon etrafına yerleştirilmesiyle yapılır. Kompozit malzemenin kolonu sarması ve deprem riskine karşı daha az sallanması amaçlanır. FRP kilidi olarak da adlandırılan bu işlem, betonun aşırı yükleme altında sünekliğini artırır.

Depreme dayanıklı yapılar için üç temel kolon mantolama tekniği bulunuyor. Bu yöntemler ile aşırı yüklenmiş, hasar görmüş veya eskimiş betonarme kolonların yapısal bütünlüğünü geri kazandırabilirsiniz. Ancak tüm süreci uzman isimlerle yürütmenizi tavsiye ediyoruz.