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Afyonkarahisar'da TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Öncesi Denetim

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Öncesi Denetim
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Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Emre Gölü'nde düzenlenecek TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanındaki hazırlıkları inceledi. Etkinlikte astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile teleskopla gözlem yapılacak; Perseid Meteor Yağmuru da gözlemlenebilecek. Halk günü cuma günü tüm vatandaşlara açık olacak.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Emre Gölü'nde 12-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Köklerden Göklere TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği' öncesinde alanda devam eden hazırlıkları yerinde inceledi.

Vali Aktaş, etkinlik alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hazırlıkların vatandaşların ve bilim meraklılarının güvenli, konforlu ve nitelikli bir deneyim yaşayabileceği şekilde tamamlanması talimatını verdi. Türkiye'nin en köklü bilim organizasyonlarından biri olan etkinlik çerçevesinde astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca teleskoplarla yıldızları, gezegenleri, takımyıldızlarını ve Samanyolu'nu gözlemleme fırsatı bulacak.

Perseid Meteor Yağmuru da gözlemlenebilecek

Etkinlikte bu yıl gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru da gözlemlenecek. Katılımcılar, meteor yağmurunun oluşturacağı görsel şölen eşliğinde bilimi ve astronomiyi gökyüzünün büyüleyici atmosferinde deneyimleme imkanı bulacak.

Etkinliğin cuma günü düzenlenecek halk günüyle tüm vatandaşlara da açık olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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