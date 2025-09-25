Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Birincilik Kazandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencileri, iş dünyasının stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlamayı ve şirketlerin risk planlamasına yardımcı olmayı hedefleyen Türkçe dil destekli yazılımla TEKNOFEST ödülü kazandı.

KOÜ Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliğini birincilikle bitiren Kaan Toraman ile üçüncülükle tamamlayan Eda Obuz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) "LiftUp Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri" kapsamında, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Solak danışmanlığında "Gelecek Öngörüsü Temalı İş Dünyası Harp Oyunu Tasarımı ve Dijitalleştirme Projesi" üzerine çalışma yaptı.

Aynı bölümde yüksek lisans yapmaya başlayan Toraman ve Obuz, iş dünyasının stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlama ve şirketlerin risk planlamasına yardımcı olma amacıyla Türkçe dil destekli yazılım geliştirdi.

Toraman ve Obuz, projeleriyle "HoneyBeetle" ekibi olarak katıldıkları 2025 TÜBİTAK 2242-TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye birincisi oldu.

Projeyi afet senaryolarında da kullanılabilir hale getirmek istiyorlar

Doç. Dr. Serdar Solak, AA muhabirine, projelerinin üniversite sanayi işbirliğini destekleyen bir çalışma olduğunu söyledi.

Solak, geçen yıl eylülde başladıkları çalışmaları bu yıl haziranda tamamladıklarını belirterek, "Bu proje, çeşitli firmaların ve kurumların geleceğe dair risk analizlerini yapabilmesini sağlayacak bir sistem. Bununla birlikte kurumlarda çalışan mühendis veya muhasebe personeli gibi çalışanların geleceğe yönelik öngörü sağlamasını gerçekleştirecek bir proje." dedi.

Projeyi afet senaryolarında da kullanılabilir hale getirmek istediklerini dile getiren Solak, deprem, sel ve yangın gibi öngörülemeyen durumlarda kişilerin nasıl davranacağını simülasyon ortamında test etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Solak, projenin istedikleri an, altyapıyı büyük şirketler için de verimli şekilde kullanılacak hale getirebilecek durumda olduklarını sözlerine ekledi.

"Yazılım sürekli geliştirilebilir yapıda"

Kaan Toraman, TEKNOFEST'te bekledikleri ödülü aldıklarını, projede her şeyi kendilerinin geliştirdiklerini belirterek, "Literatürde araştırma yaptık, projemize ait bir karşılık yok." dedi.

Daha önce yapılan uygulamaların tamamen fiziki ortamda gerçekleştirildiğini, dinamik yapıya sahip olmadığını anlatan Toraman, bu yazılımı dinamikleştirmeyi başardıklarını vurguladı.

Yazılımın, büyük şirketlerin hepsinde kullanılabileceğinden bahseden Toraman, "Hepsinin risk planlamasında yardımcı olacaktır. Şirketlere göre özelleştirdiğimizde herkes kullanabilir. Bir muhasebeci de kullanır, bir inşaat mühendisi de kullanır, herkes kullanabilir." diye konuştu.

Eda Obuz da oyunlaştırma, yapay zeka ve görüntü işleme üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Normalde fiziksel ortama ait olan modülü dijital ortama aktardıklarını dile getiren Obuz, "İçerisinde hem kapalı uçlu hem de açık uçlu sorular bulunuyor. Açık uçlu sorular kullanıcıyı aktif tutma ve dinamik senaryo yönetimi sağlıyor. Normal sistemlerde genellikle statik senaryolar ve yalnızca kapalı uçlu sorular bulunurken biz açık uçlu sorularla kullanıcının duygu durumunu da analiz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Obuz, projeyi geliştirirken çok yönlü yapı oluşturduklarını belirterek "Projenin iş dünyasında kullanımıyla ilgili altyapısını değiştirdiğimiz an, sanayi şirketlerine hitap edebilir." dedi.

Yol haritalarında sistemi sosyal sorumluluk kapsamında afet yönetimine uyarlamayı hedeflediklerini kaydeden Obuz, yazılımın sürekli geliştirilebilir ve farklı alanlara uyarlanabilir yapıda olduğunu sözlerine ekledi.