Klavye kırma garantili: Oyunlardaki en zor görevler!

1958 yılında Tennis for Two ile başlayan video oyunları sektörü, günümüzde Red Dead Redemption 2 ve God of War gibi yüksek kalitede yapımlar ile devamlılığını sürdürüyor. Şimdiye kadar yüz binlerce oyun piyasaya sürüldüğü düşünülürken, bunlar arasında adını hiç unutturmayanlar da yok değil. Tabii unutulmamalarının en önemli sebebi, zor görevlere sahip olmaları.

Zor görev denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan birisi hiç şüphesiz 2002 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen GTA: Vice City. Küçücük bir helikopter ile inşaatı patlatma görevi, oyuncuların sinirini bozmakta ustaydı. Bizler de bu içeriğimizde, oyunlarda demin sözünü ettiğimiz ve ona benzeyen en zor görevleri bir araya getirdik.

İşte dünyanın en zor oyun görevleri!

GTA: Vice City – Demolition Man

Oyun dünyasının en zor görevi olarak görülen GTA: Vice City'deki Demolition Man görevinde bizden bir inşaatı patlatarak yok etmemiz isteniyordu. Ana karakterimiz Tommy ise bir araç ile inşaatın yakınına geliyor ve küçük bir helikopteri uzaktan kontrol ederek bombaları belirli noktalara yerleştiriyordu.

Tabii görevi zorlaştıran en önemli unsur da bir süre sınırı olmasaydı. Bu süre zarfında bombaları bir noktadan alıp, diğer noktaya yerleştirmeye çalışıyorduk. Aslında bakacak olursak bu görev, yalnızca PC oyuncuları için zordu. Zira klavye kontrolleri görev için pek uygun sayılmazdı.

Steam'de fiyatı artıp Epic'te halen zamlanmayan oyunlar!

Bu görev için en uygun platform konsol idi. Öyle ki konsol oyuncuları da görevin oldukça kolay olduğunu söyleyerek bunu destekliyor. Yani aslında dünyanın en zor oyun görevi olarak görülen Demolition Man, yalnızca PC oyuncularını zorluyordu.

Battleloads – Turbo Tunnel

1991 yılında piyasaya sürülen Battletoads oyununun üçüncü görevi olan Turbo Tunnel'da dev bir yaratığın içi gibi bir ortamdayız. Oyuncular olarak amacımız ise hoverbike'a binerek üç dakika süren bu tünelde engelleri aşarak ilerlemek.

Görev, ilerledikçe zorlaşıyor. Zira hoverbike gittikçe hızlanıyorken, ayrıca engeller de zorlayıcı hale geliyor. Haliyle hızlı refleksif hamleler yapmamız gerekiyor. Bu sebepten ötürü dünyanın en zor oyun görevleri arasında yer alıyor.

Super Mario Bros. 3 – World 8 Fortress

1988 yılında konsol için piyasaya sürülen Super Maria Bros. 3 oyunundaki World 8 Fortress seviyesinde oyuncular, karmaşık bir labirente sahip bir kalenin içinde engeller ile mücadele etmeye çalışıyor. Ayrıca zorlayıcı engeller, tuzaklar ve düşman saldırıları bir yana, sinir bozucu kapılar ile de uğraşıyorlar.

Oyuncular, bu seviyede, birbirine bağlı kapıları ve gizli odaları keşfederek doğru yolu bulmaya çalışıyorlardı. Ancak bazı kapılar, geriye gönderiyordu. Bu da oldukça sinir bozucu oluyordu ve haliyle karmaşıklık yaratıyordu.

Dead Cells – Toxic Sewers

Dead Cells oyunundaki Toxic Sewers de dünyanın en zor oyun görevlerinden birisi. Oyuncular olarak amacımız, zehir dolu ve çeşitli engellerin bulunduğu bir kanalizasyondan ileyleyip bölüm sonuna ulaşmaktı.

Tabii kanalizasyonda ilerlerken zehirli sıvılardan uzak durmalı ve düşman saldırılarına karşı dikkatli olmak da gerekiyordu. Bu sebepten ötürü görev, oyuncuyu bir hayli zorluyordu.

Donkey Kong – Stage 1

1981 yılında Arcade, Atari, GameBoy ve NES üzerinden oynanabilen Donkey Kong'un ilk bölümünde ana karakter Mario, platformları tırmanarak zirveye ulaşmak için çabalıyordu. Tabii bu sırada Donkey Kong'un saldırılanlarından kaçınmaya da çalışıyordu.

Mario platformun en üstüne çıkarmaya çalışırken, Donkey Kong da ona variller fırlatıyordu. Bizler de bunlara değmeden ilerlemeye çalışıyorduk. İlerledikçe zorlaşan Stage 1, dünyanın en zor oyun görevleri arasında yer alıyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Size göre dünyanın en zor oyun görevi ne? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.