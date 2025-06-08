Kıvılcım Kayabalı: 2030'dan sonra birçok meslek yok olacak, 2040'ta zihin aktarımı mümkün

Kıvılcım Kayabalı: 2030'dan sonra birçok meslek yok olacak, 2040'ta zihin aktarımı mümkün
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Kariyer 4.0 programına konuk olan Dr. Kıvılcım Kayabalı, teknolojik dönüşümün meslekler, toplum ve insan beyni üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 2030'lardan itibaren birçok mesleğin ortadan kalkacağını söyleyen Kayabalı, 2040'lı yıllarda zihin aktarımının mümkün olabileceğini ve insanlığın en ilginç dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Haberler.com'da yayınlanan "Kariyer 4.0" programına katılan Dr. Kıvılcım Kayabalı, yapay zekâ ve kuantum teknolojilerinin iş dünyası ve bireyler üzerindeki etkilerini yorumladı. Kayabalı, yakın gelecekte insanlığı bekleyen teknolojik kırılma noktalarına dair çarpıcı öngörülerde bulundu.

"BİRÇOK MESLEK 2030'LARDAN SONRA YOK OLACAK"

Dr. Kayabalı, teknolojik ilerlemelerin iş dünyasında köklü değişimleri beraberinde getireceğini söyledi. "Birçok meslek 2030'lardan sonra olmayacak" diyen Kayabalı, özellikle deneyimsiz çalışanların yapay zekâ tarafından kolayca ikame edilebileceğini vurguladı. Bu dönüşümün kariyer planlamalarını da tamamen değiştireceğini belirtti.

"ZİHİN AKTARIMI 2040'LARDA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Kayabalı, yapay zekâ ve kuantum teknolojilerindeki gelişmelerin insan bilinciyle teknolojiyi bütünleştireceğini ifade etti. "2040'lı yıllarda zihnimizdekiler belli bir yere aktarılabilecek" diyerek, sinirbilim ile dijital teknolojinin kesiştiği bir gelecekten söz etti. Bu ilerlemenin etik ve sosyal sonuçlarının da dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

"KUANTUM BİLGİSAYARLAR, YAPAY ZEKAYI ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEK"

Yapay zekânın mevcut gücünün bile insan zekasını zorladığını belirten Kayabalı, kuantum bilgisayarların bu gücü katlayacağını söyledi. "Kuantum bilgisayarlar yapay zekayla insan zekasının kat kat ötesine geçecek" ifadeleriyle bu teknolojinin potansiyelini özetledi. "İnsanlık tarihinin en ilginç dönemlerinden birine tanıklık ediyoruz" diyen Kayabalı, bu sürecin bireysel ve toplumsal olarak iyi yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Teknoloji
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