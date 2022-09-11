Bir zamanlar fiyatı ile çok satan iPhone 11 Pro akıllı telefon modelini tamir ettik. Kırık iPhone 11 Pro'da neler değişti?

Bir zamanlar fiyatı ile çok satan iPhone 11 Pro akıllı telefon modelini tamir ettik. Kırık iPhone 11 Pro'da neler değişti?

Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

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iPhone 11 Pro özellikleri

Gücünü Apple'ın ürettiği 7 nm+ fabrikasyon sürecinden geçen A13 Bionic işlemciden alan iPhone 11 Pro, performans konusunda rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. 2 adet 2.65 GHz Lightning ve 4 adet 1.8 GHz Thunder çekirdeğe sahip olan işlemci, kağıt üzerinde rakiplerinin gerisinde görünse de kullanım deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Hem ön hem de arka camı Gorilla Glass cam ile korunan model, alüminyum gövdesi ve IP68 sertifikası sayesinde oldukça dayanıklı. 4 metre suda ortalama 30 dakika kullanım imkanı sunan cihaz, Apple tarafından geliştirilen çizilmez cam teknolojine sahip.

Kamera performansı konusunda da rakipleri kadar iyi sonuçlar elde eden cihaz, üçlü arka kamera dizilimine sahip. Ana kamera olarak OIS destekli 12 Megapiksel f/1.8, 26mm tercih eden şirket, ikinci kamerada 12 Megapiksel f/2.0 13mm telefoto ve üçüncü kamerada ise 12 Megapiksel f/2.4 13mm ultra geniş açı kamera tercih etmiş. 12 Megapiksel f/2.2 ve SL 3D derinlik/biyometrik sensör, 13mm ön kameraya sahip olan model, öz çekim konusunda da gayet başarılı.

AnTuTu v7 skoru 460.784 ve GeekBench v4.4 skoru 13.829 olan Apple iPhone 11 Pro, kullanım deneyiminde olduğu gibi kağıt üzerinde de iyi sonuçlar ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz GFXBench'te 57 FPS almayı başardı. Performans testi yapılan uygulamaların versiyonlarına göre farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini hatırlatmakta fayda var.

iPhone 11 Pro, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.046 mAh bataryaya sahip. Şirket, 18W hızlı şarj teknolojisi ile iPhone 11 Pro modelinin 30 dakikada yüzde 50 doluluğa erişebildiğini belirtiyor. Ayrıca cihazda Qi kablosuz şarj teknolojisi mevcut.

Apple iPhone 11 Pro modelinde çift bant Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ve Bluetooth 5.0 kablosuz iletişim teknolojileri yer alıyor. Cihaz NFC, Face ID ve GPS gibi teknolojilere de sahip.

Cihaz, 0.99 W/kg SAR değeriyle ortalama bir sonuç ile karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ülkemizde kullanıma açılmasa da iPhone 11 Pro modelinde Apple Pay ile ödeme özelliği de mevcut.

iPhone 11 Pro teknik özellikleri