Keşke gerçek olsa: Bilim Kurgu filmlerindeki eşyalar!

Bilim Kurgu filmlerinde gördüğümüz ve keşke gerçek hayatta da sahip olabilsek dediğimiz cihazlar ve teknolojileri bir araya getirdik.

İnsanoğlu hayatın her alanında olduğu gibi sinema sektöründe de geleceği hayal etmeye devam ediyor. Tabii ortaya her zaman umut dolu yapımlar çıkmıyor. Hatta en popüler dizi ve filmlerin bazıları kıyamet ve zombileri ele alıyor. Fakat Bilim Kurgu filmleri bugüne kadar bizlere hep yol gösterici oldu. Bazen 20 yıl, bazen de 2 bin yıl sonrasını resmetti.

Tabii izlediğimiz filmlerin içerisinde hayran kaldığımız ve keşke gerçek hayatta da buna sahip olabilsek dediğimiz şeyler oldu. Üstelik zaman içerisinde gerçekleştiğini gördüğümüz bazı ürünler hayallerimize sımsıkı sarılmamızı sağladı. Bugün ise henüz gerçekleşmemiş olanlara yakından bakıyoruz.

https://shiftdelete.net/bilim-kurgu-filmlerini-aratmayan-tip-teknolojileri

Bilim Kurgu dünyasının popüler araçları

Deloran – Geleceğe Dönüş

Geleceğe Dönüş serisini henüz izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz. 3 filmden oluşan bu yapımda çılgın ve dahi Dr. Brown tarafından modifiye edilen DeLorean DMC-12, belli bir hıza çıkarak zamanda yolculuk yapabiliyor.

Nöralizör- Siyah Giyen Adamlar

Will Smith ve Tommy Lee Jones'un başrolünü paylaştığı filmde uzaylıların aslında insanlardan gizli bir şekilde dünyamızda yaşadığını görüyoruz. Siyah Giyen Adamlar'ı da bir nevi uzaylı polisi olarak düşünebiliriz. En popüler eşyaları ise hafızaları silmeye yarayan boyutu ise kalemden biraz daha büyük olan Nöralizör.

Demir Adam kıyafeti- Demir Adam/ Iron Man Tony Stark'ın teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra bir mağarada yapmaya başladığı zırh, gelecek yıllar içerisinde -devamı spoiler içerir- Hulk ve Thanos'a kafa tutabilecek kadar güçlendi. Bir zamanlar robotlar tarafından her parçası ayrı ayrı giydirilirken, nano teknoloji sayesinde artık kol saatinin içerisinden çıkabilecek kadar küçülebiliyor. Şüphesiz Marvel serisindeki en gerçekçi -Thor'un çekicine kıyasla- şeylerden biri de buydu.

Hoverboard- Geleceğe Dönüş 2

Listenin üst sıralarında Dr. Brown'un zamanda yolculuk yapabilen Deloran aracına yer vermiştik. Fakat bu seride istediğimiz bir şey daha var. Marty McGly geleceğe gittiğinde Hoverboard'a biniyordu. Bu aslında bildiğimiz kaykayların uçabilen bir versiyonu. Aslında dünyada şu anda bu teknoloji üzerinde çalışan pek çok şirket bulunuyor. Bu yüzden baston tutacak kadar yaşlanmadan önce bu cihazla karşılaşmayı umuyoruz.

Rüya Makinesi- Başlangıç/ Inception

Tam anlamıyla bir başyapıt ve yıldızlar geçidi olan Inception, Rüya Makinesi adında uzaktan öyle çok da teknoloji harikası gibi durmayan cihaz, kullanılan kimyasal maddelerle birlikte daha derin bir bilince girerek rüyalarımızda istediğimizi yapmamızı sağlıyor. Aslında buna benzer bir durumu gerçek hayatta da yaşayabiliyoruz. Bazen rüya görürken farkına vararak kontrolü ele alabiliyoruz. İşte bu makine sayesinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz.

Işınlayıcı – Uzay Yolu/ Star Trek

Star Trek serisi hem dizileri hem de filmleriyle 60'lı yıllardan beri hayatımızda. İzleyenlerin de hatırlayacağı Kaptan Kirk'ün "Beam me up Scotty" yani "Işınla beni Scotty" sözü popüler kültürün köklerine kadar işlemiş durumda. Fakat bizim burada asıl dikkatimizi çeken şey, yüzlerce kilometre uzakta, atmosferin dışındaki uzay gemisinden dünyaya mürettebatın saniyeler içinde gelmesini sağlayan meşhur Işınlayıcı. Düşünsenize, trafiğin olmadığı bir dünya…

Işın Kılıcı- Yıldız Savaşları/ Star Wars

Star Wars evreninde Jedi ve Sith Lord'ları tarafından kullanılan Işın Kılıçları her şeyi kesebilecek güçte olmasını içinde bulunan özel Kyber kristaline borçlu. Jedi'lar ise bu taşı genelde buz gezegeni Ilum'da bulunan kristal mağarasından elde ediyordu. Ayrıca normalde renksiz olan ışın kılıçları, Jedi'a göre yeşil, mavi, sarı, turuncu, gümüş, mor ve kırmızı gibi renk alabiliyor.

Tricorder- Uzay Yolu/ Star Trek

Star Trek serisinde hayatımızı değiştirebilecek bir diğer cihaz ise Tricorder. Genelde mühendis ve doktorların elinde gördüğümüz bu telefon boyutundaki teknoloji harikası, ekipmanları, ortamı ve hastaları saniyeler içerisinde tarayarak teşhis koyuyor.

Çoğaltıcı – Uzay Yolu/ Star Trek

Çoğaltıcı isimli makine aslında ilk serilerde yalnızca talep üzerine yemek oluşturan bir cihaz gibi gösteriliyordu. Fakat ilerleyen yıllarda dilediğimiz -gıda dışı olanlarda dahil- her şeyi geri dönüşüm yöntemiyle oluşturabildiğini gördük. Bu sayede yalnızca açlık değil, üretim problemleri de sona erebilir.

Bilim Kurgu filmlerinde gördüğümüz ve keşke gerçek olsa dediğimiz cihazlar listesine aslında Doctor Who'nun Sonic Tornavidası ve Rick ve Morty'nin Portal Silahı gibi başka teknolojik aletlerde eklenebilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!