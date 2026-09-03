Gökyüzünde Yeni Çağ: Pilotlar Olmadan Uçan Tarım Uçakları ve Kargo Dronları

Kaliforniya'nın San Joaquin Vadisi'ndeki bir yonca tarlası üzerinde, küçük bir ilaçlama uçağı yere çok yakın, korkutucu bir şekilde uçuyor. Ancak uçak pilotsuz olduğu için insanlar için pek bir risk yok. Russ Marotzke, uçak ekinlerin üzerinden alçaktan geçerken "Aslında bir pilottan daha alçakta uçabiliyoruz" diyor.Ona göre, daha alçaktan uçmak, püskürtme sapmasının azalması ve dolayısıyla geleneksel insanlı zirai ilaçlamaya göre daha az kimyasal maddeye ihtiyaç duyulması anlamına geliyor.Pilotsuz uçak, Marotzke'nin uçuş test mühendisi olarak çalıştığı Pyka şirketine ait.San Francisco Körfezi'ne bakan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma dönüştürülmüş bir hangarda faaliyet gösteren bu girişim, ekinlere ilaç püskürtmek veya kargo taşımak için tasarlanmış, kokpitsiz, kendi kendine uçan uçaklar üretiyor.Kendi kendine uçan yani otonom sabit kanatlı uçakları ticari hizmete sokmak için yarışan az sayıdaki şirket arasında yer alıyor.Pyka'nın kurucu ortağı ve CEO'su Michael Norcia, "Tam ölçekli, her yerde bulunan bir yolcu taşımacılığı operasyonu, en büyük hedef" diyor ve ABD'nin doğu ve batı kıyıları boyunca yolcuları taşıyacak, minibüs kapasiteli büyük bir Pyka uçak filosu hayal ediyor.Pyka'nın ilaçlama test sahalarından birine gittim. Şirket fabrikasının yaklaşık 80 km doğusunda bulunuyor ve engebeli bir toprak yoldan ulaşılıyor.Bugün Marotzke ve bir meslektaşı, bir gösteri uçağında yazılım güncellemesini deniyorlar.Brezilya'da halihazırda 10'dan fazla Pyka uçağı bulunuyor ve bu uçaklar daha önce insan pilotlar tarafından yapılan, pamuk ve soya fasulyesi gibi ürünlere ilaçlama yapmak için kullanılıyor.Tarım ilaçlama uçağı tamamen elektrikli olup bataryası burnunda bulunuyor.Yaklaşık 35 dakika uçabilen uçak, orta kısmındaki tankında 300 litreye kadar ilaçlama sıvısı taşıyabiliyor.Pyka'nın uçaklarına bazen büyük İHA'lar da deniyor, ancak bu ifade yetersiz kalıyor. Hepsinin kanat açıklığı 11,5 metre.Tarlanın yanındaki bir nakliye konteynerinin içinde, mühendisler bilgisayarda uçağın ilaçlama yapmasını istedikleri alanı işaretliyorlar. Ardından yazılım, önceden haritalandırılmış yakındaki elektrik hatları gibi engelleri de hesaba katarak rotayı planlıyor.Tarlanın yanındaki pistten kalkış sorunsuz gerçekleşiyor. Yaklaşık 15 dakika sonra, püskürtme sıvısının azaldığını fark eden uçak, manuel olarak yeniden doldurmak ve pil değişimini göstermek için otomatik olarak iniş yapıyor. Ardından, kaldığı yerden püskürtmeye devam etmek için tekrar havalanıyor.

Otonom uçuş, otomatik pilottan farklı.Otopilot, tıpkı bir otomobildeki hız sabitleyici ve şerit takip sistemi gibi, sürüşe yardımcı olur.Otonom sistemler, sensör verilerini işlemek ve uçağı kontrol etmek için algoritmalar kullanarak kalkış ve iniş de dahil olmak üzere tüm uçuşu çok az veya hiç insan müdahalesi olmadan gerçekleştirmeyi amaçlar.Otonom uçaklar, genellikle daha yapılandırılmış ve öngörülebilir bir ortamda çalışmalarına rağmen, otonom araçlara göre daha yavaş bir şekilde ortaya çıktı.Stanford Üniversitesi'nde güvenli havacılık uzmanı olan Mykel Kochenderfer'e göre, bunun bir nedeni büyük teknoloji şirketlerinin otomobillere "yoğun yatırım yapması" ve bu teknolojiye büyük meblağlar yatırmasıdır.Ancakbir diğer nedeni de uçakların otomobillere göre daha sıkı güvenlik standartlarına tabi olması ve bu durumun da kullanım için çok daha yüksek bir eşik oluşturması.Kochenderfer, "Hava kazalarının sonuçları gerçekten çok ağır olabilir" diyor.Askeri ilgi, teknolojinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Şirketlerin birçoğu, sistemlerini sergilemek ve denemek için savunma sözleşmelerine sahip; bu sözleşmelerde sivil alana kıyasla genellikle daha az düzenleyici engelle karşılaşıyorlar ve hatta bazıları halihazırda askeri müşterilere tedarik sağlıyor.ABD'de, ticari sivil kullanım için onaylanan en büyük otonom sabit kanatlı hava aracı, geçen yıl onay alan Pyka'nın tarım ilaçlama uçağı.Operasyonlar, sıkı bir şekilde tanımlanmış tarımsal bir ortamla sınırlı. Bir saha operatörü ve görsel gözlemci gerektiriyor. Daha önce kuralların daha esnek olduğu Brezilya'da da benzer bir onay almıştı.Pyka, şu anda yılda yaklaşık iki düzine uçak üretirken bunu 2030 yılına kadar 1000 adede çıkarmayı hedefliyor. Her bir uçak 550.000 dolara satılıyor ve müşteriler uçakları kullanmak için eğitim alıyor.

İngiltere henüz bu tür uzun vadeli operasyonları onaylamadı, ancak İngiliz firması Windracers, Shetland ve Orkney'de otonom kargo hizmeti başlatmak için izin arıyor.Uzak bölgelere mal taşımak üzere tasarlanan uçakları ayrıca Ukrayna'da da görev uçuşları yapıyor.Windracers'ın kurucusu ve başkanı Stephen Wright "Bu, kesinlikle İngiltere'de ve muhtemelen dünyanın her yerinde insansız hava aracıyla gerçekleştirilecek ilk ağır yük hava kargo hizmeti olacak" diyor.Destekçiler, otonom uçakların pilot açığını giderebileceğini, insanları tarım ilaçlaması gibi tehlikeli işlerden uzaklaştırabileceğini, verimliliği artırabileceğini (örneğin, uçakların daha fazla kargo taşımasına olanak sağlayarak) ve tek bir operatörün birçok uçağı denetleyebilmesi durumunda maliyetleri düşürebileceğini söylüyor.Ayrıca otomasyonun uçuşları daha güvenli hale getirebileceğini savunuyorlar.Pilot grupları hala temkinli davranıyor.ABD Havayolu Pilotları Birliği (ALPA), pilotların görevden alınmasını "güvenlik açısından ciddi bir kumar ve çok ileri bir adım" olarak nitelendiriyor.Tarım ilaçlama pilotlarını temsil eden ABD Ulusal Tarım Havacılık Birliği, küçük insansız uçakların, pilotlar için görüşü zorlaştırdığını belirtiyor. Birliğe göre, pilotlu uçaklar çok daha geniş bir alanı daha hızlı ilaçlayabiliyor.

Pyka ve Windracers, uçaklarını sıfırdan inşa ediyorlar ve bunun, otonominin en başından itibaren tasarıma dahil edilmesine ve uçağın göreve göre uyarlanmasına olanak sağladığını savunuyorlar.Diğerleri ise mevcut daha büyük uçakları modernize ediyor.Boeing'in yatırım kolu tarafından desteklenen ABD merkezli Reliable Robotics, şu anda sistemini, yüzlerce kilometre boyunca yaklaşık 1360 kg yük taşıyabilen tek pilotlu kargo uçağı Cessna 208B Grand Caravan üzerinde test ediyor.Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Robert Rose, sertifikalı uçaklara sonradan sistem takılmasının, şirketin yeni bir uçak için onay aramak zorunda kalmak yerine, otonom sistemin güvenliğini kanıtlamaya odaklanmasını sağladığını söylüyor.Yine ABD merkezli Merlin Labs, giderek daha büyük askeri uçaklar üzerinde çalışarak ilerleme kaydediyor ve şu anda sistemini iki pilotlu Lockheed Martin C-130J askeri nakliye uçağına uyguluyor; sırada ise çok mürettebatlı ticari kargo uçakları var.Merlin'in kurucusu ve CEO'su Matt George, "Bu, farklı uçaklar arasında geçiş yapabilen ortak bir otonom beyindir" diye açıklıyor.Şirketler yapay zekaya yaklaşım biçimleri açısından da farklılık gösteriyor.Reliable ise bunun sertifikasyon sürecini karmaşıklaştıracağını savunarak bu uygulamadan tamamen kaçınıyor.Merlin ise çok daha yapay zeka merkezli bir yaklaşım benimsiyor.Otonom uçuşun en büyük zorluklarından biri, bir pilotun diğer uçakları ve engelleri tespit etme ve bunların etrafında güvenli bir şekilde manevra yapma yeteneğini taklit etmek ve hata payı neredeyse yok denecek kadar az.Henüz mükemmel bir çözüm bulunamadığı için şirketler, ek yedekleme sağlamak amacıyla farklı sensör sistemleri ekliyor ve halihazırda standart olarak gelen sistemlerin kopyalarını da kullanıyorlar.Reliable, sekiz kilometreden daha ilerideki diğer uçakları tespit edebilen, önceden belirlenmiş kuralları izleyerek uçağın nasıl tepki vermesi gerektiğine karar veren bir yazılıma sahip ileriye dönük havadan havaya radar sistemi ekledi.Rose, "Bu, bir pilotun gözlerinden daha iyi" diyor.Merlin ise yapay zeka destekli kameralar kullanarak nesneleri tespit ediyor ve sınıflandırıyor.Pyka, başından beri ağaçları, araçları, büyük kuşları ve araziyi tespit etmek için lidar teknolojisini kullanıyor. Ancak menzili kısa olduğu için şirket, yapay zeka destekli kameralar eklemeyi de planlıyor; bu, yapay zekanın araç içinde gerçek anlamda ilk kullanımı olacak.Norcia, "Birçok şey için yapay zekaya gerek yok... Ama uzaktaki altı pikselin bir uçak mı yoksa başka bir leke mi olduğunu anlamak için mükemmel bir alan" diyor.Yapay zeka ikilemi, hava trafik kontrolüyle iletişim kurma konusuna da uzanıyor.Ortak hava sahasında, uçakların genellikle hava trafik kontrolünden gelen telsiz talimatlarını alabilmesi, yorumlayabilmesi ve bunlara yanıt verebilmesi gerekir.Reliable'ın çözümü, iletişimleri yönetmek ve güvenlik açısından kritik kararlar almak üzere, başlangıçta tam olarak eğitilmiş uzaktan kumandalı bir pilotu yerde bulundurmaktır.Merlin, binlerce saatlik kayıtlı konuşmalar üzerinde eğitilmiş üretken yapay zekayı kullanarak talimatları yorumlamayı ve otomatik olarak yanıt vermeyi planlıyor."Sorunumuz daha zor... Ama uzaktan kumandalı pilotluğun ötesine geçmek istiyoruz" diyor George.Merlin, pilot sayısını aşamalı olarak önce ikiden bire ve sonunda hiç pilot kalmayacak şekilde azaltmayı planlıyor.Bu arada, tamamen otonom yolcu uçuşu henüz gerçekleşmese bile, birçok kişi bu teknolojinin ticari havacılığa da yavaş yavaş gireceğini ve pilotlu uçuşları daha güvenli hale getirebileceğini öngörüyor.ABD Pilotlar Birliği ALPA'nın belirttiğine göre, bu memnuniyet verici bir gelişme olur.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .