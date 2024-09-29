Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Ekrem Teymur: İnternete bağlı tüm cihazlar saldırı için kullanılabilir

Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur Haberler.com stüdyosunda Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Teymur, İsrail'in Lübnan'a yönelik çağrı cihazlarını patlatarak yaptığı saldırıyla ilgili "İntenete bağlı, sinyal alabilen, programlanabilen tüm cihazlar saldırı için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Teymur, sözlerini şöyle sürdürdü;

"CEP TELEFONLARI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TEHLİKEDE"

"Bu saldırı bize şunu göstermiş oldu, internete ve uyduya bağlı, herhangi bir sinyal vericisinden sinyal alabilen cihazların tamamı aynı zamanda saldırı amacıyla kullanılabilir. Bu doğrultuda tüm cep telefonları, elektrikli araçlar tehlikede diyebiliriz. Hatta bu cihazların internete bağlı olması da gerekmez. İçine bir zamanlayıcı koyarak, belirli tarih ve saat geldiğinde patlayacağı şekilde içindeki yazılım kodlanabilir."